Jako by tu přistálo UFO. Liebeřeč oslaví tvůrce nadčasové budovy divadla

Autory nové hry jsou režisér Radovan Lipus a dramaturgyně Lenka Chválová. „Už na představení Sialská trojčata nás bavilo spojení Radovan Lipus a architektura, a tak jsme si řekli, že bychom chtěli oslavit i tvůrce nádherné budovy Šaldova divadla, která slaví 140 let,“ vysvětluje spolupráci Chválová.

Šaldovo divadlo slavnostně zahájilo provoz 29. září 1883. Jeho autory byli Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.

„Ta budova způsobila neuvěřitelnou proměnu města, díky ní se nadechlo. Je to, jako by tu přistálo UFO. Uprostřed nízkých domků a blátivých ulic přistál vídeňský výsadkový modul,“ přibližuje dávnou historii Lipus a upozorňuje, proč bylo otevření tehdejšího Stadttheatru tak významnou událostí pro budoucí vývoj města. „V jedné písničce máme: Co je město bez divadla? Pěkná díra. Můžete mít docela velké, bohaté a vybavené město, ale pokud v něm není stálý soubor, tak je to město druhé kategorie.“

Opona od génia

Kromě budovy divadla se inscenace inspirovala i oponou, kterou namaloval Gustav Klimt ve svých 19 letech. „Byl to světový génius, který změnil malířství,“ vyzdvihuje Klimtův význam Chválová. Podle ní je Liebeřeč romantickou komedií a historickou mystifikací.

„Naše ambice byla složit hold a poděkování předkům, kteří umožnili, že ten dům tady je, a kteří nesli pochodeň živého divadla. Chtěli jsme, aby se to dělo hravou, lehčí a úsměvnou formou milostného dopisu, které píše divadlo samo sobě. Proplétají se tam skutečné postavy za vysněných okolností,“ doplňuje dramaturgyni režisér.

Premiéra je na programu v pátek večer, další představení uvede Šaldovo divadlo v neděli.