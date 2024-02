Vypjaté dialogy i ostrý humor. Kráska z Leenane vyhlíží liberecké diváky

Podle dramaturga Jiřího Janků nechá mistrně napsané drama plné vypjatých dialogů a ostrého inteligentního humoru jen málokterého diváka lhostejným.

„Je to bolestné drama o vztahu matky a dcery, které je plné sarkastického humoru. Jedna bez druhé nemůže žít, ale společným soužitím se vzájemně zraňují. Postupně se dozvídáme různá tajemství z jejich životů, jež jsou důležitá a vedou až k takovému antickému závěru,“ vypráví Janků, podle kterého je tato prvotina z pera britského dramatika jednou z nejlepších her současného divadelního trhu.

Hra se odehrává v zapadlém koutě irského venkova a zobrazuje řadu vypjatých situací na hranici života a smrti. Divákovy sympatie se přelévají z jedné strany na druhou a díky věrnému ztvárnění postav Maureen Folanové v podání Veroniky Korytářové a hostující Veroniky Janků v roli její matky se mu nejednou zatají dech.

„Všichni se snažíme střežit si své soukromí a tady máme možnost nahlédnout za oponu toho, co se v těch rodinách děje. Zkoušení bylo velice bolavé a intenzivní. Diváci dneska nejraději chodí na komedie, ale myslím si, že to, co si z tohoto odnesou, v nich bude rezonovat,“ dodává Janků.

Dvojici žen doplní v nové inscenaci zkušený Zdeněk Kupka a čerstvá posila libereckého souboru Daniel Toman. Režie se ujala umělecká ředitelka činohry Kateřina Dušková.