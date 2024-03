Nejhorší silnice v Libereckém kraji. Některým úsekům je lepší se úplně vyhnout

Některé by se silnicemi daly nazvat už jen stěží. Vozovky napříč Libereckým krajem „zdobí“ úseky plně děr a nebezpečných výmolů. Chladné počasí jim nesvědčí a mírnější zimy posledních let vše ještě zhoršují.

„Kolísavé počasí oscilující okolo bodu mrazu má velmi negativní vliv na povrch komunikace a dá se říci, že poškozuje povrch komunikace více než trvalá teplota pod bodem mrazu,“ podotýká náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Liberecký kraj si podle jeho slov nechává pravidelně zpracovávat analýzu stavu povrchů vozovek, z níž vychází, že je téměř 25 procent z celkové délky krajských silnic v havarijním stavu. Na opačné straně je téměř 50 procent silnic hodnocených jako výborné nebo dobré.

„Sice je 25 procent opravdu vysoké číslo, ale je to dáno především historickými okolnostmi, kdy kraj převzal od státu mosty a silnice nižších tříd ve špatném stavu a tento dluh se snaží roky napravovat. Proces obnovy je ovšem pozvolný a je to doslova běh na dlouhou trať,“ vysvětluje Sviták.

1 Bulovka - Dolní Oldříš

Krajská silnice III/2914 vedoucí z obce Horní Bulovka do malé vesnice Oldříš je podle ohlasů místních asi tím vůbec nehorším, co může Liberecký kraj z hlediska stavu vozovek nabídnout. Komunikace je mnoho let zanedbávaná, vrství se zde záplaty na záplaty a každé jaro tu nastává hotové peklo.

„Není to sice silnice s neustálým provozem, ale je to hlavní komunikace přes celou obec až k polským hranicím. Někde už asfalt úplně slezl, a když potkáte auto v protisměru, je to slalom, abychom si neutrhli kola,“ přibližuje stav vozovky Lukáš Dobrík z Frýdlantu.

S jeho poznatky souhlasí také starostka obce Bulovka Romana Šidlová. „Je to padesát odstínů šedi, opravdu hrůza. Letos máme přislíbenou liniovou opravu na Horní Bulovku a příští rok by se měl udělat ten zbylý úsek až na Oldříš,“ předznamenává starostka s tím, že aktuálně už tady na výmoly neupozorňují ani žádné cedule.

„To by bylo značení všude. Místní to znají a díry se naučili nazpaměť. Je ale pravda, že nám je několikrát do roka částečně opraví, ale bohužel to je zanedlouho zase stejné.“

2 Lomnice nad Popelkou - Jilemnice

Pokud pojedete z Lomnice nad Popelkou na Košťálov a dál na Jilemnici, mějte se na pozoru. Na silnici II/286 se před Košťálovem nachází mimo jiné dva velké výmoly. Jeden značený je v mírně pravotočivé zatáčce za horizontem a druhý neznačený v levotočivé zatáčce přibližně jeden metr od krajnice. Oba jsou hluboké asi 14 centimetrů a mají ostré hrany.

3 Nákupní centrum Severka

Stav hlavní příjezdové cesty do Nákupního centra Severka je mezi Liberečany tématem již několik měsíců. V posledních týdnech byla cesta posetá několika hlubokými výmoly o velikosti 1x1 metr.

Společnost Fidurock, pod niž firma Retail Park Severka spadá, v reakci na dotaz MF DNES odpověděla, že o žalostném stavu vozovky ví a oprava měla proběhnout už před letošní zimou.

Protože se tak ale nestalo, zhruba před dvěma týdny došla trpělivost zaměstnancům nedalekého Bauhasu, kteří výmoly na vlastní náklady zasypali. Ačkoliv stav silnice stále není ideální, dá se nyní úsekem projet poměrně hladce a bez větších obav.

Fidurock se v následujících týdnech chystá na komplexní a trvalou opravu novým asfaltovým pásem. „Momentálně zajišťujeme dodavatele opravy,“ říká za společnost Pavel Hromádka. Aktuálně na výmoly v obou směrech upozorňují značky.

4 Hrádek nad Nisou - Rynoltice

Se silnicí III/2716 vedoucí ve směru z Hrádku nad Nisou přes Horní Sedlo a Černou Louži až do Rynoltic už to někteří místní dávno vzdali. Nejradši by byli za uzavření a kompletní výměnu povrchu plného záplat. Žádné upozorňující cedule v místě nejsou.

„I když je to několikakilometrová zajížďka, většina raději jezdí cestou z Chotyně do vyústění na silnici I/13 nad Jítravou nebo pak novou cestou přes Bílý Kostel,“ přidává tipy na objízdné trasy Václav Sedmidubský bydlící v Hrádku.

5 Mníšek - Oldřichov v Hájích

Rušná komunikace III/2904 spojující Mníšek s Oldřichovem v Hájích, a speciálně její úsek před základní školou v Mníšku, je dlouhodobě v žalostném stavu. Výmoly doplněné o vystouplé kanálové poklopy jsou zde po celé šířce vozovky. Řidičům se proto v tomto místě dvojnásob vyplatí dodržovat předepsanou třicetikilometrovou rychlost.

Kraj má letos na jaře v plánu tuto část silnice zrekonstruovat, a naváže tak na nedávno opravený úsek v Oldřichově. Projekt je rozdělený do dvou stavebních sezon, hotovo tedy bude až příští rok.

6 Ostašov - Machnín

Spojnice mezi Ostašovem, Karlovem a Machnínem už má to nejlepší za sebou. Díry se zde v ulicích Karlovská, Mimoňská a Tolstého podle místních pravidelně opravují, ale do měsíce bývají zpět.

7 Ulice K Preciose

Liberecká ulice K Preciose, která spojuje Cihlářovu a Minkovickou, už se podle lidí bydlících v okolí silnicí ani nedá nazvat. Její stav byl dlouhodobě špatný, poslední rok se tu ale už dírám prakticky nedá vyhnout.

8 Zlatá Olešnice - Jesenný

Silnice III/29055 vedoucí ze Zlaté Olešnice přes Lhotku do Návarova a následně další úsek do Jesenného už je utrpením i pro cyklisty, kteří místo toho volí raději lesní cesty. Část mezi Návarovem a Jesenným by se podle Jana Svitáka měla letos dočkat opravy.

9 Jílové - Frýdštejn

Cesta silnicí III/28724 z Jílového do Frýdštejna připomíná měsíční krajinu. Při kličkování mezi výmoly tu hrozí střet s protijedoucími auty a v některých místech se už propadá i krajnice.

10 Svijanský Újezd - Turnov

Na silnici III/2799 vedoucí ze Svijanského Újezdu přes Pěnčín až do Turnova jsou celoročně díry o velikosti 30x30 centimetrů. Částečně se střídají se záplatami, které ale podle místních zpravidla vydrží vždy jen pár měsíců.

„Silnice je poměrně dost frekventovaná osobní, nákladní a autobusovou dopravou. Navíc zde velmi často jezdí těžká zemědělská technika. Pokud se jedné díře vyhnete, do druhé vjedete,“ přidává svou zkušenost Aleš Kozderka.