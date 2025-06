„Bohužel jsme byli nuceni k tomuto kroku přistoupit, protože je málo pediatrů. Ti, kteří byli ochotní sloužit, zestárli, mladí nemají zájem pohotovostní službu vykonávat a my je nemůžeme nutit,“ vysvětlil situaci Václav Řičář, mluvčí Krajské nemocnice v Liberci, která spravuje turnovskou nemocnici.

Turnovská nemocnice více než deset let nemá svoji porodnici, a tudíž nemá ani navazující dětskou lékařskou péči. Podle starosty Turnova Tomáše Hockeho už teď docházelo k převozu do Krajské nemocnice v Liberci.

„To je jeden ze zásadních důvodů, proč vlastně k tomu uzavření pohotovosti dochází. Místní dětská pohotovost byla taky velmi málo využívaná, vzhledem třeba k jiným pohotovostem. Lékaři, kteří pohotovost vedli, tady mají ambulance celý život, v této chvíli jim tak trochu dochází energie. Vlastně jim to nemám za zlé. Rozumím tomu, že tomu věnovali celý svůj život, bez nich bychom tady pohotovost neměli nikdy,“ poznamenal Hocke.

Dvacet minut autem

Rodiče tak budou muset s dětmi na pohotovost v jiných zdravotnických zařízeních. Nejbližší dětskou pohotovost mají v Liberci, v Jablonci nad Nisou nebo v Jičíně na Královéhradecku. Všechna zařízení jsou od Turnova asi 20 minut cesty autem.

„Jestliže auto nemáte, tak budete muset zavolat záchrannou službu. Sanitka vás odveze na pohotovost tam, kde to bude nejblíž a bude to nejprimárnější z hlediska zdravotní péče. Vždy je třeba postupovat především s ohledem na zdravotní stav dítěte,“ doplnil Hocke.

Podle Lukáše K. se není čemu divit, že pohotovost v Turnově končí. „Lékaři odchází za velkými městy. Je málo lékařů a málo dětí. Turnov je docela menší město ale na druhou stranu je to nevýhoda, že se musí jezdit do Liberce,“ napsal na Facebooku. „Dvacet minut autem je další pohotovost, to není tak hrozný,“ smířil se se situací Radek.

Několik dalších komentujících si stěžuje na kvalitu nemocnice nebo vyjadřují nesouhlas se zavřením dětské pohotovosti. „To je smutný, chudáci děti,“ povzdechla si Alena B.

Nejvíc úrazů se děje venku

Dětských úrazů je dlouhodobě nejvíce v měsících, kdy si děti hrají venku, případně se věnují sportovním aktivitám. Česká rada dětí a mládeže, která zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže na svých stránkách uvádí, že za rok 2024 jim bylo nahlášeno 347 úrazů, z toho k 89 došlo během července a srpna. Téměř čtvrtinu úrazů si děti přivezou z letních táborů.

Třeba v roce 2023 se podle Všeobecné zdravotní pojišťovny stalo nejvíce dětských úrazů v květnu a v červnu.

„Nejinak je tomu i na začátku školního roku. První měsíce školy patří z hlediska dětské úrazovosti také k těm rizikovým. V září a v říjnu 2023 potřebovalo lékařské ošetření kvůli zranění zhruba 65 tisíc našich dětských klientů. Po prázdninách se děti adaptují na školní rutinu, vrací se do sportovních kroužků a rizikové situace může přinést i přicházející podzimní počasí,“ popsal náměstek ředitele VZP Jan Bodnár.

Ne s každým zraněním je ale nutné jezdit na pohotovost nebo volat záchrannou službu. Podle České lékařské komory je až devadesát procent návštěv dětské pohotovosti odkladných bez zvýšeného rizika. Pokud zdravotní stav dítěte není akutní, měli by rodiče s dětmi zajít k praktickému lékaři.