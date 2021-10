Trabant výtvarníka Černého na rok zaparkoval před libereckou radnicí

„Socha byla původně vymyšlená jako připomínka pádu komunistického systému, hlavně tedy v Německu. Její dvojče stojí na německé ambasádě v Praze. Tato socha je bronzový odlitek,“ přiblížil historii díla Jan Černý ze společnosti Artex Art Services, která měla na starost transport sochy z německé Postupimi.

„Byla zapůjčená na oslavy třicátého výročí od pádu komunismu, a to přímo na žádost německého kancléřství,“ zmínil Jan Černý.



Více jak třítunový bronzový trabant měří 3,8 metru na výšku, je dlouhý 4,2 metru a široký 1,6 metru. Jeho podoba odkazuje na rok 1989. Mnoho východních Němců v té době odcházelo na Západ a jejich dočasným azylem se stala budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Bylo jich přes čtyři tisíce a mnozí z nich tu po sobě zanechali své automobily značky Trabant.



David Černý si údajně na výrobu půjčil peníze od otce. Za výdělek z prodeje sochy si pak koupil svůj automobil. Druhá socha, která nyní zdobí liberecké náměstí, je ale už v jeho majetku.

Za nápadem umístit před radnici dílo Davida Černého stojí kurátorka Jitka Mrázková. „Jednou v noci mě napadl David Černý. Známe se díky autobusové zastávce U Zdi, která stojí v Liberci od roku 2005. Oslovila jsem ho a on navrhl tuto kultovní sochu,“ přiblížila.

Předtím na nároží radnice zářily modré skleněné bubliny. „Vždycky to musí být něco, co je velké, udrží se to a nikdo to nerozbije,“ upozornila Mrázková. Její slova potvrzuje případ ze září loňského roku. Opilý muž se domníval, že jsou modré bubliny nafouknuté balónky, a s rozběhem do nich narazil hlavou.

Socha Quo Vadis je v tuto chvíli druhou realizací Davida Černého v Liberci. Jen o několik desítek metrů dál stojí zastávka přezdívaná Hostina obrů.