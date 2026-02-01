Podle starosty města Jiřího Hauzera projekt pracuje se třemi možnými variantami. „Finální délka úseku se bude odvíjet především od dohody s vlastníky dotčených pozemků,“ upřesnil s tím, že někteří vlastníci pozemků prodali jejich části, aby mohla trasa vzniknout.
První varianta zahrnuje úsek ke křižovatce v délce přibližně 974 metrů. Druhá, preferovaná varianta vede k autobusové zastávce v Chrastné a měří 793 metrů. Třetí varianta počítá s úsekem 544 metrů ke křižovatce u kříže.
„Šířka stezky je navržena na dva a půl metru a bude konstantní v celé délce. Z bezpečnostních důvodů plánujeme mezi stezkou a krajskou komunikací zelený pás s keři,“ popsal Hauzer.
Komplikace v problematickém úseku
„Bohužel se nepodařilo dosáhnout dohody s majiteli sousední rekreační nemovitosti v problematickém úseku souběhu u mostu v Chrastné na místní komunikaci k rybníku. Toto místo proto nebude možné upravit podle našich představ o zajištění maximální bezpečnosti,“ přiblížil Hauzer.
Zároveň věří, že přesto se do konce roku 2026 podaří dokončit náročnou projektovou dokumentaci a podat žádost o stavební povolení.
„V rámci projektu zpracujeme projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby, včetně geodetického zaměření a zajištění inženýrské činnosti. Ta povede k vydání stavebního povolení,“ nastínil Hauzer s tím, že následně město zpracuje projektovou dokumentaci pro realizaci stavby.
Cyklostezka propojí Osečnou a Chrastnou.
