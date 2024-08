Velkolepý festival skla rozjasní v Liberci poslední dny prázdnin

Brány Křišťálového údolí otevře Liberecký kraj od pondělí 26. srpna do soboty 31. srpna. Desítky výstav, přednášek, vizuálních show či jedinečných instalací oživí poslední dny prázdnin v Liberci a okolí. Oslavy sklářského umění budou patrné takřka na každém kroku.

Třísetletou tradici výroby křišťálových svítidel připomene rodinná firma ArtCrystal Tomeš, která přenese návštěvníky liberecké radnice do doby baroka. Elegantní lustr typu Marie Terezie, který nainstalovala na tamějším balkonu, bude po dobu festivalu zářit na náměstí Dr. E. Beneše. Zájemci si mohou pečlivou sklářskou práci prohlédnout po celý týden i zblízka, a to od 8 do 17 hodin. Dílo tvoří 5 300 skleněných komponentů, 18 kovových ramen potažených řetězy ze 4 410 kusů nebroušených skleněných perel.

„Tradice, kterou v roce 1724 založil Elias Palme, nadále formuje život v našem regionu a přináší radost dalším generacím,“ míní ředitel firmy Vítězslav Tomeš s odkazem na klasické lustry, jako je i majestátní Marie Terezie, jejž zhotovili pomocí stejné techniky jako jejich předchůdci v 18. století, ale i na nejmodernější svítidla.

Letošní – třetí – ročník festivalu skla, šperku a bižuterie poprvé přivítá zahraniční hosty. Vernisáž výstavy Keep on Dreaming! začne v pondělí od 17 hodin v neorokokové Kavárně Pošta v centru města. Na výstavě skleněných objektů doplněné módními kreacemi spolupracovali nizozemský tvůrce Hans van Bentem a módní návrhář Rachid Assoui. V pátek od 19 hodin pak společně předvedou fantastickou audiovizuální show Desert Rose v tramvajovém depu.

Loni přišlo 25 tisíc lidí

Třetí zahraniční účastnicí festivalu je německá performerka a choreografka s českými kořeny Vivian Friedrich, jež propojuje novodobé cirkusové umění s českým sklářstvím. Její tvorbu mohou návštěvníci zhlédnout v krajské knihovně v sobotu od 13 a od 15 hodin.

Dalším dějištěm festivalu se stane Liebiegův palác, kde až do 7. září probíhá výstava S vášní pro český granát. Důkladně se věnuje příběhu tohoto ryze českého drahokamu, který je považovaný za národní symbol. K vidění budou cenné šperky z různých historických epoch i nejnovější kolekce turnovského družstva Granát. Expozici, která přiblíží také zpracování a získávání granátu, ale i související mýty, obohatí přednášky, módní přehlídky a dílny pro děti.

Slavnostní přehlídku skla zakončí večer v posledním srpnovém dnu velká módní show Spirit of Crystal Valley v tramvajovém depu, kde zazáří díla šperkařů a tvůrců bižuterie z celého kraje.

„Druhý ročník navštívilo na 25 tisíc lidí nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí,“ uvedla Lucie Fürstová, PR manažerka projektu Crystal Valley, v němž je zapojeno kolem stovky umělců a společností z celého kraje a blízkého okolí.

Podrobný program je k dispozici na webových stránkách crys- talvalleyweek.cz a další užitečné informace jsou na facebookovém a instagramovém profilu Visit Crystal Valley. Většina akcí je zdarma.