Kulturní centrum v Liberci končí. Nemá na nájem a podporu od státu nedostane

Co bude s KultiVAREM dál jeho zakladatelka, manažerka a vystudovaná sklářka Klára Jägerová netuší, ráda by ale pokračovala. Momentálně na sociálních sítích zveřejnilo centrum výzvu, že hledá nové prostory.

„Devět měsíců jsme platili nájem v plné výši, přestože jsme nemohli provozovat svoji činnost,“ vysvětluje manažerka centra, které funguje jako nezisková organizace.

Epidemie jim způsobila velké potíže už na jaře. „To jsou pro nás nejsilnější měsíce,“ pokračuje. Právě v tomto období se zde koná nejvíce školení a firemních akcí, které představují významný finanční příspěvek do rozpočtu. „Pak nás otevřeli na prázdniny, ale to u nás akce neprobíhají,“ dodává manažerka.

Nezisková organizace neměla nárok na podporu

Poslední ránu pak zasadila druhá vlna epidemie, která centrum zavřela na podzim, a to těsně před velkou akcí, která by jim podle Jägerové výrazně pomohla. „Přitom to vypadalo, že budeme mít plodný rok,“ poznamenala manažerka.

Kromě toho byly pozastaveny granty na jednotlivé akce, které se kvůli koronaviru nemohly pořádat. Nájem ale centrum muselo odvádět nadále. Podle Jägerové byl problém, že se na ně vztahovala stejná opatření jako na kulturní instituce, ale už žádné výhody. „Neměli jsme jako neziskovka nárok na žádnou vládní podporu,“ podotkla manažerka.

V prostorách Na Rybníčku zůstane KultiVAR do konce ledna. Akce se zde ale zřejmě konat nebudou. „Jsme finančně vyčerpaní, zatím činnost obnovit nemůžeme,“ říká Jägerová. „Pro něco dřete čtyři roky a pak se to zhroutí.“ Nové prostory se zatím naleznout nedaří. Brání tomu podle manažerky i nesmyslně vysoké nájmy v centru města.

Potkávali se tu řemeslníci i umělci

Dům za řekou v ulici Na Rybníčku obsadil KultiVAR na podzim v roce 2016. Předtím zde byla prodejna kol. Prostory si zakladatelé centra sami zrekonstruovali. Vznikl zde multifunkční sál vhodný pro přednášky, školení, workshopy i kulturní akce, co-workingový prostor i showroom, kde své věci nabízeli místní umělci a řemeslníci.

Někteří z nich zde nalezli zázemí. Postupně se Jägerové dařilo i naplňovat vizi o propojení byznysu a řemesla. „Veřejnosti jsme dvakrát do měsíce představovali místní řemeslníky nebo umělce,“ doplňuje Jägerová, která se sama věnuje sklářství.

Podle krajské náměstkyně pro kulturu Květy Vinklátové má podobné centrum své opodstatnění. Kraj dlouhodobě podporuje místní výrobce. Podle ní ale nedisponuje žádným prostorem, který by KultiVAR mohl pro svou činnost využít.