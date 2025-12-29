Elitní armádní chemiky v Liberci povede nový velitel, chce budovat silný útvar

  16:24,  aktualizováno  16:24
Vojáci libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou mít nového velitele. Po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna velení Radek Malina, který dosud působil jako republikový náčelník chemického vojska.

Martin Fokt odchází po 38 letech do zálohy. „Po více než čtyřech letech v čele tohoto pluku nastal okamžik, kdy předávám velení svému nástupci,“ prohlásil s tím, že je to pro něj završení životní etapy, která byla naplněna službou vlasti, zodpovědnosti a hrdosti.

Dlouholetou kariéru strávil Fokt u chemického vojska na různých pozicích. Začínal v roce 1991 u útvaru jako velitel čety. Byl dva roky náčelníkem chemického vojska na sekci rozvoje sil Generálního štábu. Poté se vrátil zpět na funkci velitele. Má za sebou několik operací v zahraničí.

Velení po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna nový velitel Radek Malina (na snímku), který dosud působil jako republikový náčelník chemického vojska.
Velení po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna nový velitel Radek Malina (na snímku), který dosud působil jako republikový náčelník chemického vojska.
Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou mít nového velitele.
Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou mít nového velitele. Po 38 letech odchází Martin Fokt (na snímku) do zálohy.
17 fotografií

Nejdůležitější misí pro něj byla mise v Afghánistánu v roce 2010. Zároveň se v rámci ochrany obyvatelstva při letních olympijských hrách v Řecku zúčastnil mise v roce 2004. „Jednotky aliančních sil rychlé reakce se staraly o bezpečnost sportovců, osob a všech návštěvníků olympijských her,“ přiblížil Fokt.

„Během mého působení jsme společně prošli náročnými cvičeními, plnili úkoly doma i v zahraničí, od aliančních operací po humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu. Došlo k plnému přezbrojení jednotek radiačního chemického průzkumu na nová průzkumná vozidla S-LOV-CBRN,“ zavzpomínal Fokt.

Cíle? Vysoký standard a rozvoj schopností

Nový velitel pluku Radek Malina nastupuje do funkce s jasnou vizí. „Přebírám velení s pokorou a odhodláním. Naším cílem bude nejen udržet vysoký standard, ale dále rozvíjet schopnosti pluku tak, aby byl vždy připraven čelit novým výzvám,“ upřesnil. „Společně budeme pokračovat v tradici, která dělá z 31. pluku elitní jednotku Armády České republiky v rámci ve své odbornosti NATO,“ připomněl.

Malina přišel z funkce náčelníka chemického vojska a chce některé projekty implementovat i do struktur pluku. „Jedná se třeba o schopnost kolektivní ochrany. Budeme vybaveni stany, které budou schopné nás chránit a vytvoří pracovní prostředí, i když se budeme nacházet v prostředí kontaminovaném nebezpečnými, bojovými chemickými látkami nebo radioaktivitou,“ nastínil.

Mezi hotové projekty patří třeba nové protichemické obleky a nové masky. „Dále budeme dovybavovat stacionární laboratoř, která u útvaru vznikla v poslední době a v neposlední řadě budeme posilovat naše odběrové týmy o novou techniku,“ prohlásil.

„Čeká nás doba, kdy budeme hledat nové cesty a způsoby našeho efektivního působení na současném bojišti, abychom se nestali snadným terčem agresora, ale plnohodnotnou součástí ochrany sil armády České republiky,“ pokračoval Malina s tím, že bude budovat silný a inovativní útvar.

V Liberci jako doma

Zároveň se k libereckému pluku vrací rád. „Začínal jsem tady a prožil jsem tu většinu svého profesního života. Respektuji práci mých skvělých předchůdců velitelů a věřím, že proplujeme následujícími bouřlivými časy bez ztroskotání,“ dodal.

„Nezastírám, že před novým velitelem pluku je postavena řada úkolů. Rok 2025 byl hodně hektický a rok 2026 bude stejně náročný. U pozemních sil plánujeme, díváme se za horizont a rok 2027 bude kritický,“ prohlásil velitel Pozemních sil Armády České republiky (AČR) generálmajor Josef Trojánek.

Liberecký 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany patří mezi důležité jednotky Pozemního vojska AČR. Vojáci plní úkoly chemického zabezpečení a starají se o ochranu lidí i techniky před nebezpečnými látkami, pomáhají s dekontaminací a zasahují při chemických haváriích. Pomáhají civilním složkám při mimořádných situacích a spolupracují s Integrovaným záchranným systémem.

Autor: