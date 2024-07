Chátrající Kounicův dům čeká záchrana, děti v něm najdou akvária i dílnu

Město rekonstrukci zaplatí z vlastního rozpočtu, vyhradí na ni necelých 262 milionů korun i s daní.

Barokní správní a hospodářská budova, jež v květnu 2015 vyhořela, patří městu od roku 2018, kdy ji odkoupilo od Sdružení sportovních svazů ČR za 1,9 milionu korun. Předloni zanedbaný dům provizorně zastřešilo, aby nedošlo vlivem počasí k ještě větším škodám. V minulosti zde sídlila škola nebo Svaz pro spolupráci s armádou.

Opravu rozsáhlého rohového domu má na starosti sdružení firem „Společnost CMB pro rekonstrukci Kounicova domu v ČL“ zastoupené vedoucím společníkem CL-EVANS. Tato českolipská firma s městem spolupracovala již dříve – například na rekonstrukci nové úřadovny u synagogy nebo na stavbě koupaliště v Dubici. Když se podaří dostát projektu, vznikne podle starostky krásná stavba, která dotvoří přirozené centrum České Lípy.

„Vedle synagogy a Kounicova domu bychom rádi do budoucna zvelebili i prostranství před Červeným domem, takže to bude příjemné místo i pro rodiče s dětmi, kteří je budou vozit do domu dětí a mládeže,“ poznamenala starostka Jitka Volfová, podle níž dochází do domu mládeže kolem 1 200 dětí. U Kounicova domu tak bude panovat čilý ruch. „Poblíž jsou autobusové zastávky a několik parkovišť,“ dodala.

Dům dětí a mládeže Libertin nabízí volnočasové aktivity, pořádá workshopy a organizuje tábory. Momentálně sídlí v církevním domě na Škroupově náměstí, který ale nevyhovuje jeho potřebám. V nových prostorách bude moci své aktivity rozšířit.

Střecha jako před požárem

Sdružení, které se do dvouleté rekonstrukce pustí ve druhé polovině letošního roku, bude muset provést sanace a statické zajištění stávajícího zdiva, upravit nádvoří, vyměnit veškeré instalace a přípojky, vybudovat nový systém vytápění a větrání i krov a střechu. Ta by měla mít stejný tvar jako v době před požárem.

„Před instalací nové střechy se počítá s demontáží stávajícího provizorního zastřešení. Kromě stavebních prací bude vítězná firma dodávat také vybavení interiérů,“ uvedla mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Při průzkumu, kterému podrobili dům archeologové a památkáři, se našly původní malby, v jedné z místností se dochoval krb. Ten sice nebude funkční, ale i nadále zůstane součástí stavby.

„Při rekonstrukci se musí postupovat citlivě, aby se vzácné historické hodnoty zachovaly,“ podotkla Kňákal Brožová, která se těší zejména na halu, která má sloužit jako čekárna a bude spojovacím místem pro všechny, kdo se vydají do Kounicova domu na rohu ulic Berkova a Zámecká.