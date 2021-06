Český ráj má problém. Lidé ho zamořují exkrementy a vlhčenými ubrousky

Sdružení Český ráj společně s ochránci přírody nebo obcemi chce tomuto nevábnému jevu zamezit. Rozjíždí proto na toto téma speciální kampaň pro návštěvníky.

Ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková říká, že počet „podpapíráků“ v oblasti, kterou ročně navštíví bezmála dva miliony lidí, v posledních letech stoupá.

„Situace se zhoršuje především ve skalních městech, kde narůstá návštěvnost. Je třeba však upozornit, že se stejným problémem se potýká i řada dalších turisticky oblíbených míst po republice. Proto chceme návštěvníkům ukázat nejenom krásy Českého ráje, ale dělat i osvětu, aby jeho území takto neznečišťovali,“ říká Kořínková.



Na webu sdružení proto visí informace, jak by se měli turisté v přírodě v případě tělesné potřeby chovat. Je zde i odkaz na seznam veřejně přístupných toalet. A vznikl i krátký komiks, jenž ukazuje, jak si v takovéto situaci poradit.

Stopy se musí zahladit

„Klíčovým principem je minimalizovat stopy. Ideální je odnést si vše v pytlíku s sebou. Jinak je nutné exkrementy dobře zahrabat a vždy dát přednost ekologickému toaletnímu papíru nebo papírovým kapesníčkům před vlhčenými ubrousky, které se rozkládají dlouhé roky,“ dodává za autory kampaně Barbora Dvořáková a upozorňuje, že důležitý je také výběr místa.

„Pod stinnými skalními převisy trvají rozkladné procesy nejdéle. Potřeba by měla být vykonána aspoň padesát metrů od vody a být zahrabána alespoň patnáct centimetrů hluboko,“ doplňuje Dvořáková. Turistům též doporučuje lehkou outdoorovou lopatku na zahrabání výkalů.



Podle Jitky Kořínkové je však kampaň teprve na začátku. „Informace máme kromě našeho webu třeba i v turistických novinách, které jsou k dispozici v řadě informačních center v oblasti,“ uvádí ředitelka s tím, že akci proti exkrementům by v budoucnu měly doplnit i praktické suvenýry jako je například již zmíněná lopatka na zahrabávání stop nebo snadno rozložitelný toaletní papír.



Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště říká, že jistým řešením svízele by byla hustější síť veřejně přístupných toalet.



„Domnívám se, že řešením není to, aby někdo po sobě exkrementy zahrabával, ale aby je tady vůbec nenechával. Chápu sice situaci, kdy to jinak nejde, ale primárně jde o to, aby zde bylo dostatečné zázemí pro turisty a oni tak nemuseli konat potřebu v chráněné krajinné oblasti,“ zamýšlí se Klápště.



Na vině může být i pandemie

Podle něj v poslední době zvýšený výskyt lidské stolice v Českém ráji způsobila trochu i pandemie koronaviru. „Řada provozoven byla zavřená, lidé chodili do přírody a neměli si kam odskočit do restaurace a podobně,“ podotýká Klápště.

„Již několikrát jsme o tomto tématu mluvili na jednání s obcemi. Říkali jsme, že by zejména v těch, které mají příjmy z turistického ruchu, bylo dobré zřídit veřejné toalety. Odezva je většinou ale vlažná. Až na malé výjimky, jako je třeba parkoviště pod hradem Valečov, kde WC je, ale je to spíše sporadická věc.“



Vedoucí CHKO ještě připomíná, že exkrement v přírodě vylučuje dusík, který zvyšuje množství živin v půdě.



„Tím pádem se zvyšuje úživnost jinak živinově chudého skalního prostředí. Třeba to skalní je výživově chudé a když do něj vnáším dusík, tak se mění to, co tam roste. Pak je tu samozřejmě estetická stránka. Jako turista přeci nechci na výletě šlapat mezi odhozenými špinavými ubrousky. Třetí věc je ta, že na každém rohu je ubrousek spíše vlhčený, tedy vyrobený z ropy, ten se rozkládá desítky až stovky let,“ upozorňuje Klápště.