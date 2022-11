Oblíbený autokemp v Sedmihorkách na zimu zavřel, drtí jej ceny energií

„Není to tak, že bychom tu hosty přes zimu nechtěli, ale museli jsme začít tvrdě šetřit. Energie jsou velmi drahé, nemůžeme si dovolit se finančně úplně vyčerpat. Jinak by byla ohrožena i následující sezona. Už rok nakupujeme energie na spotu, což je teď hodně náročné,“ vysvětluje provozovatel kempu Roman Rákosník.

Spotové neboli dynamické ceny se odvíjí od aktuálně obchodovaných cen energií na burze, které jsou mnohonásobně vyšší než v minulosti.

„Ty energie nejsou zafixované, takže kolikrát nevíme, za jakou cenu budeme nakupovat příští den. Je složité předpovídat vývoj. Od léta se to pořád zvyšuje. Před válkou na Ukrajině se to vyplácelo, ale teď nás to drtí,“ uvedl Rákosník.

Autokemp Sedmihorky byl už sedmkrát vyhlášen jako autokemp roku se zaměřením na rodiny s dětmi. Ty ho proto vyhledávaly právě i v zimě. „Jezdili jsme tam pravidelně na zimní prázdniny. Přes den na lyže do Krkonoš nebo Jizerek a pak přespat v kempu. Škoda, že to letos nepůjde,“ komentuje jeden z hostů Marek Krupka.

Jedinou výjimkou, kdy bude kemp otevřený, je Silvestr. Pro zájemce budou připravené velké chaty a mobilní domy, ale jen od 28. prosince do 2. ledna. Podmínkou je ovšem nocleh aspoň na dvě noci.

„Rezervační systém na příští rok 2023 spustíme 21. listopadu v deset hodin,“ dodal Roman Rákosník.