Nechceme asfaltový ráj! O nové silnici diskutovaly v Turnově stovky lidí

Nechceme asfaltový ráj! Ochraňme přírodní a kulturní klenot před zbytečnou a ničivou dálnicí! Silnice stavíme, přírodu ničíme.

Tak zněla některá z hesel na transparentech, kterými se vybavila řada odpůrců nové silnice, která by měla spojit Turnov s Úlibicemi na Jičínsku. Stávající silnice vede přes několik obcí.

„Myslím si, že výstavba silnic a dálnic zabírá velkou plochu přírody a ničí životní prostředí pro zvířata, kterých ubývá,“ svěřila se Jaromíra Horáková, která dorazila do Turnova z nedaleké Vyskře.

„Narodil jsem se v Turnově a 77 roků tu sleduji celý vývoj. Když se takhle hazarduje s jedinečností Českého ráje, tak mi to nemůže být jedno,“ řekl Vojtěch Marek, který rovněž nesouhlasí s výstavbou silnici tak, jak ji navrhuje ŘSD.

Řidiči projedou dvěma tunely

Stavba nové přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi by měla odvést tranzitní dopravu mimo centra obcí a měst. Půjde o čtyři úseky dohromady dlouhé 35 kilometrů, odhad nákladů je kolem 24 miliard korun. Součástí trasy budou i dva tunely.

Silnice má ale i řadu zastánců. „Podporuji výstavbu nové silnice například kvůli tomu, kolik lidí na té stávající silnici zemřelo nebo kolik lidí trpí v obcích, kterými vede. Za mě by bylo ideální, aby byla od začátku do konce čtyřproudá. A ne abychom hledali nějaký kompromis a udělali střídavý třípruh. Pojďme to udělat pořádně, s ohledem na krajinu, ale komplet jako dálnici,“ vysvětlil Jan Černohous z Turnova.

„Žiju tady, je to jeden z nejhezčích koutů republiky, ale myslím si, že Turnov tuto silnici potřebuje,“ dodal.

Trasa nové silnice z Turnova do Úlibic.

Na dotazy příchozích, kteří do posledního místa zaplnili sál Střelnice, odpovídal především ministr dopravy Martin Kupka.

„Jde nám o to, hledat co nejvhodnější technické provedení té stavby. Kdybychom zpochybňovali trasu, vracíme se o patnáct, dvacet, třicet let zpátky. Ta stavba, která má v tuto chvíli platné vyhodnocení EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, opravdu má vzniknout. A to tak, aby do území zasáhla co nejméně negativně,“ ubezpečil ministr.

Podobně se vyjádřil i generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Ředitelství silnic a dálnic je organizací, která se snaží stavět komunikace tak, aby vliv na životní prostředí byl co nejmenší. Jsem absolutně přesvědčen o tom, že silnice I/35 tu vzniknout musí. Do budoucna by byl obrovský problém pro celou oblast, kdyby nevznikla. Je potřeba tuto silnici postavit,“ sdělil Mátl.

„Pojďme společnými silami hledat takové řešení, které bude pro všechny přijatelné. Neříkám, že bude pro všechny optimální. Ale doba, kdy někdo přišel s betonem a protáhl dálnici kdekoliv, je pryč. ŘSD je nakloněno kompromisům. Myslím, že i zde jsme schopní najít rozumný kompromis.“

Strach o domy

Řada diskutujících měla obavy o životní prostředí, někteří se ale ptali na své domy. „Povede to 50 metrů pod okny panelového domu. Jak to chtějí projektanti odhlučnit? Snad jedině zatrubnit. Také dojde ke snížení cen nemovitostí,“ vznesl dotaz Martin Dědek ze sídliště Přepeřská.

„Projektant musí zvládnout odhlučnění. Je to jeho úkol. Součástí je i přeměření po stavbě. Je tu garance toho, že hlukové limity splněny budou,“ odpověděl Dědkovi Kupka.

O nové silnici diskutovaly v Turnově stovky lidí. (19. března 2025)

Jiný tazatel se obával, že by mohly popraskat domy, pod kterými povede tunel. I on se dočkal ministrovy odpovědi.

„U každé stavby se před zahájením prací provádí pasport jednotlivých nemovitostí, které by tím mohly být dotčené. To znamená, že se zmapuje, nafotí. Kdyby došlo k jakémukoliv posunu, tak se stavba zastavuje a dělají se kroky, aby se případným škodám zabránilo,“ uvedl ministr.

„Je teď na geolozích, na geotechnickém průzkumu, aby sondy prokázaly, jaká je v těch místech geologická struktura. Vycházíme z podrobných geologických map.“

Někteří diskutující nepokládali dotazy, ale přišli odprezentovat své názory. „Pane ministře, já vám nevěřím ani slovo. Těžko se to poslouchá, když k nám přijedete z daleké Prahy. Nejsme žádní ekoteroristi, ale ta silnici sem nepatří, zdevastuje celý Český ráj a nikdo ji nikam neschová,“ pronesl Roman Rákosník.

Debata měla původně trvat od půl sedmé do osmi, ale moderátor diskuse, mluvčí ŘSD Jan Rýdl, přidával čas a nechával hovořit řadu řečníků nad časový rámec. I tak ale Kupku, Mátla, ale například i hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu zasypali diskutující i po oficiálním konci debaty.

Čtyři samostatné stavby

Trasa silnice je rozdělená do čtyř staveb. Začátek úseku tvoří přestavba mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice. Dál povede 5,5 kilometru dlouhý úsek mezi Ohrazenicemi a Valdštejnskem, který zahrne tunely Pelešany a Přepeře. Následovat bude 12,5 kilometru dlouhý úsek Valdštejnsko – Čímyšl včetně přivaděče ke městu Semily. Trasu zakončí část Čímyšl – Úlibice dlouhá 14,5 kilometru.

„Stavba nové přeložky silnice I/35 se nenachází ani neprochází CHKO Český ráj, toho se dotýká pouze okrajově na svém začátku,“ uvedl už dříve Mátl.

Mezi křižovatkami Ohrazenice a Žernov plánuje ŘSD čtyřproudovou komunikaci dlouhou 11,8 kilometru. Čtyřpruh vznikne hlavně proto, že na trase budou tunely. V tříproudovém uspořádání jsou podle ŘSD tunely z pohledu dopravy, údržby a zejména bezpečnosti provozu nevhodné. Zbývající úsek mezi křižovatkami Žernov a Úlibice bude v podobě 2+1 jízdní pruh, tedy tříproudová silnice dlouhá přes 21 kilometrů. Na celé trase by se mělo jezdit rychlostí 110 kilometrů v hodině.

„Uspořádání 2+2 v části trasy jsme zvolili z několika důvodů. Předpokládáme, že ve vybraném úseku bude provoz na horní hranici projektované kapacity 2+1 a dolní hranici 2+2. To znamená, že časem by 2+1 už kapacitně nestačila. Část současné I/35, která prochází Turnovem, je také v uspořádání 2+2. Nedávalo by tedy ani smysl projektovat okolo města nižší kategorii. A režim 2+2 je také bezpečnější a plynulejší,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavba silnice by měla začít do roku 2030. „Počítáme s tím, že by stavba měla začít ještě před koncem tohoto desetiletí,“ dodal Kupka. ŘSD plánuje, že silnici zprovozní mezi roky 2032 a 2033.