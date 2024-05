Do České Lípy míří po KFC i McDonald’s, vyroste na louce mezi paneláky

„Společnost Gibelotte se zavázala, že na Špičáku vybuduje restauraci McDonald’s do tří let. A pokud ne, že bude platit penále 500 korun denně. Bohužel se záměr nepodařil a společnost opravdu dlouhá léta platila penále přes 180 tisíc za rok,“ nastínil místostarosta České Lípy Martin Brož.

McDonald’s s původním vlastníkem uzavřel dohodu o narovnání, kterou schválili i českolipští zastupitelé. Spočívá v tom, že Gibelotte převede pozemek na společnost McDonald’s ČR. Spolu s tím přejde na nového majitele také závazek postavit zde do tří let jmenovaný fast food.

„Pokud restauraci nevybuduje ani nový majitel pozemku, náleží městu jednorázová smluvní pokuta ve výši jednoho milionu korun,“ dodal Brož, podle nějž bude mít otevření rychlého občerstvení dopad na nabídky zaměstnání ve městě. A to zejména pro mladé. „Zlepší to přivýdělek pro studenty. Brigád je v našem městě akutní nedostatek,“ upozornil. McDonald’s otevře desítky pracovních míst pro všechny generace včetně mládeže od 15 let.

„Neustále hledáme atraktivní lokality, abychom byli našim zákazníkům blíž. Chceme tím zvýšit dostupnost našich produktů a služeb ve všech českých regionech. V České Lípě bychom skutečně chtěli do zhruba tří let otevřít novou restauraci,“ potvrdil Jan Nevola z tiskového oddělení společnosti. Projekt je stále ještě v přípravné fázi, proto konkrétní služby a podrobnosti zatím nespecifikoval. Prozradil ale, že počítají s Drive Thru, tedy s prodejem z okénka přímo do auta.

KFC narazilo na odpor

Koncem loňského roku prodalo město jinou louku na Ladech americkému řetězci KFC. Jednopodlažní restaurace s parkovištěm zabere asi 350 metrů čtverečních, proti výstavbě brojili někteří místní, zejména lidé z okolních panelových domů.

Stejně jako konkurenční fast food kromě nabídky rychle zhotovených jídel rozvíří McDonald’s vzduch v sedmatřicetitisícovém městě nabídkou pracovních a parkovacích míst.

Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal Brožové by společnost KFC chtěla mít pobočku hotovou do konce roku 2025. „Nyní obě společnosti pracují na získání všech podkladů potřebných pro projekt a stavební povolení, město jim je v jejich konání nápomocno,“ uvedla.

Detailnější informace zatím společnost KFC tají s tím, že o otevření bude zákazníky včas informovat. Podle Ivany Makalové Dlouhé, ředitelky KFC pro Česko a Rakousko, patří posilování přítomnosti v regionech mezi dlouhodobou strategii firmy.

„Jsem rád, že se nakonec podaří mít v České Lípě obě restaurace, jak KFC, tak oblíbený ‚mekáč‘, a to navíc na místě, kde už léta měla restaurace stát. Věřím, že tam budou chodit nejen místní, ale i lidé ze širokého okolí, protože nejbližší KFC a ‚mekáč‘ jsou v Děčíně nebo Mladé Boleslavi,“ uzavřel Brož.