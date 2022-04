Česká Lípa zrušila přejmenování Ruské a Moskevské ulice, bude jednat s lidmi

Elektronickou petici podepsalo na 1 100 místních. Přejmenování by jim přineslo komplikace s výměnou dokladů, navíc taková gesta podle nich válku nezastaví.

Zejména se však ohradili vůči tomu, že rozhodnutí padlo takřka přes noc a nikdo je o něm včas neinformoval a nezeptal se na jejich názor.

Deset zastupitelů proto požádalo starostku o svolání mimořádného zastupitelstva, kde ve středu celou věc znovu projednali. Tentokrát za přítomnosti bojovně naladěné veřejnosti.

Tříhodinové jednání, při kterém představili své argumenty jak zastupitelé, tak dotčení obyvatelé, skončilo ve večerních hodinách. Zastupitelé nakonec své původní rozhodnutí zrušili. Nově musí starostka uspořádat veřejné projednávání, aby se k tomu mohli vyjádřit i další obyvatelé České Lípy.

„Kdo zaplatí firmám čas, změny dokumentů, razítek, to dosud nezaznělo. Jestli by přejmenování ulic stálo město 141 tisíc, jak uvádíte, tak vidím trochu jiný smysl použití těchto peněz. Nejsme rusofilové a rozhodně si nemyslíme, že když bydlíme v Moskevské nebo Ruské ulici, že by to znamenalo, že máme rádi Putina nebo Rusko,“ rozhorlil se zakladatel petice Michal Kotek. Jediné východisko vidí v referendu.

Napjatou atmosféru, kterou provázely nesouhlasné výkřiky nebo bouřlivý potlesk z řad veřejnosti, nezmírnilo ani závěrečné vyjádření starostky. Ve snaze ukázat, k jak odsouzeníhodným událostem na Ukrajině dochází, doprovodila svou řeč promítáním fotek válečných obětí.

„Souhlasím s tím, že forma, jakou jsme změnu odhlasovali, nebyla šťastná. Na druhou stranu není jedno, jak se ulice v České Lípě jmenují. Rusko je pojmenování národa, který v současnosti útočí na Ukrajinu. Nastal čas změnit názvy ulic, má to nějakou symboliku,“ řekl místostarosta Martin Brož.

Veřejné projednávání, kdy se dostanou ke slovu místní včetně podnikatelů a obyvatel z Moskevské a Ruské ulice, se má uskutečnit nejpozději 21. dubna.