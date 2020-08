Pacient dostal k obědu „růžovou hmotu“. Dietní jídlo, brání se nemocnice

„Co to sakra je?!“, „No fuj“ nebo „Tak tohle vypadá opravdu strašidelně.“ To jsou jen některé komentáře, které se objevily pod fotkou na Facebooku. Zveřejnil ji Pavel Ťapajna, který ji obdržel od svého známého - pacienta českolipské nemocnice. „Možná zdravé, ale ne pohledné!“ popsal Ťapajna nedělní nemocniční oběd.

Snímek zaujal stovky uživatelů sociální sítě, kteří se nejčastěji ptali, oč jde. Pokrm považovali za rozmixovaný meloun nebo za jahodovou zmrzlinu v polévce.

Ve skutečnosti se ale jednalo o bramborovou kaši s červenou řepou a mletým krůtím masem. „Šlo o dietní jídlo pro seniory. Ostatní pacienti měli knedlíky a zelí z červené řepy a krůtí na česneku,“ vysvětlila iDNES.cz nutriční terapeutka českolipské nemocnice Lenka Horká.



Podle ní je jídlo zcela v pořádku. „Můžu za to dát ruku do ohně. Kdyby to tak nemělo vypadat a nebylo by to chutné, tak bychom to určitě nevydávali,“ zmínila Horká a upozornila, že dietu určuje lékař. Zaměstnanci stravovacího provozu pak jídlo rozdělují právě podle diet. „Záleží, jakou má ten který pacient dietu.“

Netradiční kombinace jsou podle Horké v českolipské nemocnici běžné. „Děláme i bramborovo-brokolicovou kaši, kaši s celerem... Chceme, aby pacienti měli nějakou obměnu. Třeba na LDN leží dlouho, tak aby měli nějakou změnu,“ dodává Horká s tím, že chápe, že se jídlo může někomu nelíbit. „Někomu se to může nezamlouvat, protože to nezná a neví, jak se vaří.“

Nemocnice čelila kritice i kvůli bistru

Není to poprvé, co českolipská nemocnice čelí kritice za své stravování. Před rokem experty na výživu šokovalo nemocniční bistro, které ignorovalo zdravé pokrmy. Nabídce dominovaly majonézové saláty, chlebíčky, šlehačkové zákusky, bagety, slazené limonády, čokoládové tyčinky.

„Jsou to doslova pekelné věci. V podstatě nevidím rozdíl mezi tímto a klasickým bufetem,“ zděsil se výživový specialista Petr Havlíček, známý například z pořadu Jste to, co jíte.

Ještě kritičtější k nabídce nemocničního bistra byla výživová poradkyně Monika Surmajová. Výběr sortimentu bistra považovala za nešťastný a kontraproduktivní vůči tomu, čemu se ministerstvo zdravotnictví a Světová zdravotnická organizace věnuje již několik let. Tedy prevenci vzniku civilizačních chorob, kterých přibývá kvůli nevhodnému stravování.

„Posláním nemocnice je pacienty léčit, nikoliv vyrábět. Při pohledu na fotografie jsem nenašla, kromě krčícího se bílého kefíru v lednici, nic, co bych mohla alespoň vzdáleně označit za potravinu spadající do racionálního stravování. Nabízené produkty jsou nutričně podhodnocené, průmyslově upravené, bohaté na prázdné kalorie a těžké na trávení,“ říkala tehdy Surmajová.