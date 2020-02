Koupaliště bude v Dubici. Oproti plánům naroste, chybí však parkovací místa

Radnice teď chce projektovat, aby se nejpozději v roce 2022 začalo stavět. „Podle studie je zde možné bazén vybudovat. Bude dokonce o pětinu větší, než se uvažovalo dřív u Kauflandu. Studii jsme schválili a budeme pokračovat v přípravě celého projektu,“ informovala starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Na studii se podílel například architekt Antonín Buchta z pražského studia BFB. Buchta už dříve navrhl například zimní stadion a krytý plavecký bazén v České Lípě, spolu s architektem Milošem Mlejnkem jsou podepsáni i pod areálem Maškova zahrada v Turnově, ověnčeným cenou Stavba roku.

Bazén vyjde na 130 milionů

Studie přinesla i konkrétnější odpovědi. Výstavba bazénu podle ní vyjde na 130 milionů korun. Podzemní vrt na pitnou vodu je dostatečně vydatný. Bazén bude mít rozlohu 988 metrů čtverečních, stát má v jižní části areálu poblíž dnešního nástupu na vodní vlek. Podle studie lze ve vytipovaném území postavit nejen bazén s toboganem, skluzavkami, prostorem pro plavání a nejrůznějšími vodními prvky, ale také dětské brouzdaliště o rozloze až 63 metrů čtverečních.

V areálu je místo také pro stavbu dalších budov nutných pro provoz koupaliště, jako jsou šatny, WC nebo občerstvení. Bazén pak má mít maximální kapacitu 323 lidí, celý areál by jich pak měl najednou pojmout celkem 485. Denně by se zde mohlo vykoupat maximálně 1292 lidí.

Jediný problém, s nímž se bude muset radnice vypořádat, bude parkování. Současné parkoviště u dubického areálu pojme maximálně 185 vozidel, což nebude stačit. Starostka chce postavit ještě jednu velkou záchytnou plochu.

„Jednáme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nám nabízí plochu u bývalé restaurace Neptun. Ta stojí v docházkové vzdálenosti od budoucího bazénu, takže by tam záchytné parkoviště být mohlo,“ podotkla Jitka Volfová.

Nové místo kritizuje opozice

Třebaže radnice dříve uvažovala, že za nový bazén utratí maximálně sto milionů korun, ověřovací studie tyto úvahy smetla ze stolu. Náklady vyčíslila na 130 milionů korun. To kritizuje českolipská opozice. Například exstarostka Romana Žatecká (ČSSD) chtěla bazén stavět v sousedství Kauflandu, v minulém volebním období se to však nestihlo. Nové místo vybrané současnou koalicí se jí nelíbí.

„Nikdo z vedení města neumí vysvětlit, proč tlačí do Dubice bazén zhruba stejné velikosti jako mohl už dnes fungovat v Barvířské ulici, ale násobně dražší. Proč se stamiliony házejí oknem bez dalších souvislostí například energetických. Prý: děláme to pro lidi, lidi to chtějí! Stačilo říct: my to tak chceme, nám na penězích nezáleží, my přece řídíme město jako firmu,“ napsala Žatecká na Facebook.

Podle radnice bude sice nový bazén dražší, ale zároveň kapacitnější než ten připravovaný bývalým vedením. Vejde se do něj o 50 lidí víc, denně by se v něm tedy vykoupalo odhadem o 200 lidí více. Navíc je v dubickém areálu řada doplňkových atrakcí jako vodní hrátky, minigolf, 3D bludiště i vodní vlek.

„Bazén tak doplní již nyní širokou nabídku volnočasových aktivit, díky kterým si naši občané zase zvykli areál navštěvovat. Navíc je zde funkční velkokapacitní parkoviště, jezdí sem MHD, silnici směrem na Kozly opraví Liberecký kraj. Ze všech těchto důvodů se stavba venkovního bazénu v tomto místě zdá být ideálním řešením,“ zdůraznila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Česká Lípa zároveň doufá, že jednou vyčistí zatopený lom Dubice a lidé by se tak mohli koupat zároveň v pitné vodě a přírodním koupališti. Dnes je koupání kvůli sinicím zakázáno. „Doba jde stále dopředu, a proto se nevzdáváme ani myšlenky na vyčištění vody v přírodní nádrži. Pokud by se nám to povedlo, vznikl v Dubici unikátní areál, který by nabízel jak přírodní koupání, tak i možnost koupání v umělém bazénu,“ dodal českolipský místostarosta Martin Brož (ANO).