Minulý týden přibylo v kraji víc případů černého kašle než loni za celý rok

Jen za minulý týden přibylo v kraji 43 případů, což je téměř dvojnásobek počtu nakažených za celý loňský rok.

„Zatímco v předcovidových letech černým kašlem onemocněli většinou dospělí ve věku 25 až 54 let, v letošním roce vidíme zcela jinou situaci. Nemocnými jsou totiž zejména teenageři ve věku 15 až 19 let a dále žáci základních škol ve věku mezi 10 a 14 lety, což potvrzuje zjištění, že imunita získaná očkováním není trvalá,“ konstatovala ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) Monika Hausenblasová.

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest, které se přenáší kapénkami, nejčastěji kašláním, kýcháním a smrkáním. Projevuje se většinou 7 až 10 dní po nákaze, a to nejprve jako běžné nachlazení s rýmou a kašlem. Ten se ale postupně, zejména v noci, zhoršuje a přidat se k němu mohou také dávivé stavy. Někdy se vyskytuje rovněž zástava dechu, zarudnutí nebo zmodrání.

Kašel může potrápit až čtvrt roku

Suchý dráždivý kašel trvá obvykle minimálně dva týdny, při neléčeném onemocnění se ale může protáhnout až na tři měsíce. Běžně dostupné léky na kašel a vykašlávání na toto onemocnění nezabírají. Nejlepší možnou prevencí je podle krajské hygieny očkování, které je v České republice součástí povinného očkovacího kalendáře.

Liberečtí pediatři zatím evidovali pouze jednotky případů s mírným průběhem. „V současné době máme na černý kašel čtyři pozitivně testované. Třikrát ve věku nad 15 let a jednou 6 let. Průběh mají příznivý – suchý dráždivý kašel, a to zejména v noci, někdy až se zvracením. Všichni byli ale očkovaní, u neočkovaných lze předpokládat průběh horší,“ poukázal před týdnem dětský lékař Zdeněk Skalický.

„Netestujeme také všechny kašlající, ale jen ty, u kterých máme podezření, že by se o černý kašel jednat mohlo. Rozhoduje například intenzita a délka kašle nebo kontakt s nakaženým,“ podotkl.

Nemocnost bude vyšší, než říkají statistiky

Pediatr Martin Zítek měl k 25. březnu mezi svými pacienty pět případů tohoto onemocnění. Tři z nich byly děti ve věku do 10 let, které rodiče v minulosti odmítli očkovat, zbylým dvěma bylo kolem 15 let. „Vždy se jednalo o dlouhodobý dávivý kašel trvající zhruba jeden měsíc. Obešlo se to ale bez teplot a jiných příznaků,“ dodal.

Valná většina nakažených je léčena ambulantně, hospitalizovaných pacientů bylo v kraji zatím pouze pár. Lékaři i KHS LK ale předpokládají, že bude nemocnost ještě vyšší, než je počet hlášených případů.

Vzhledem k tomu, že jsou mezi nemocnými zejména děti a teenageři, doporučuje krajská hygiena školám kromě běžných opatření podniknout i další nezbytné kroky. Vedle častého větrání, mytí rukou, kašlání či kýchání se zakrytím nosu a úst by se mělo omezit také slučování tříd a kolektivů. Oslovené liberecké školy se s černým kašlem setkaly zatím jen v několika málo případech.

Nejohroženější jsou malé děti

„Doposud se prokázal u dvou žáků, kteří zůstali doma a nedochází do školního kolektivu,“ upřesnil počátkem minulého týdne ředitel Základní školy Vrchlického Pavel Coufal. Na Základní škole Broumovská učitelé žáky po prvních výskytech nemoci poučili, žádná další opatření ale nezavedli.

Největší nebezpečí představuje černý kašel pro malé děti a kojence. Právě u nich rodiče navíc podle slov Hausenblasové potřebné očkování často odkládají, nebo dokonce odmítají.

„Takové děti jsou ohroženy nejzávažnějším průběhem nemoci, který může končit i smrtí dítěte,“ zdůraznila ředitelka protiepidemického odboru. „Kromě základního a povinného očkování proti černému kašli je v Česku k dispozici vakcinace i pro dospělé. Přeočkování vakcínou proti černému kašli se doporučuje minimálně jednou každému dospělému a těhotným ženám včetně jejich širší rodiny. K tomuto účelu je možné využít kombinované vakcíny proti černému kašli, záškrtu a tetanu,“ vysvětlila.