Byznysu se v kraji nejvíc daří v Jablonci, těží z přístupu veřejné správy

Jablonec nad Nisou nabízí v rámci celého Libereckého kraje velmi vysoký počet firem v přepočtu na tisíc obyvatel. Město zaznamenává při regionálním porovnání také velmi vysoký nárůst počtu obyvatel, což je dobrým předpokladem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Především je Jablonec nad Nisou regionální jedničkou v oblasti přístupu veřejné správy.

Svědčí o tom nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí živnostenských úřadů. Nejlepšího výsledku dosáhl Jablonec nad Nisou také v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele.

Město pro byznys 2024 Výsledky za Liberecký kraj 1. Jablonec nad Nisou

„Mám z toho obrovskou radost, protože je za tím schovaná spousta práce a vnímám i to, že je to velká výzva pro budoucnost, abychom si prvenství udrželi. Za naši samozřejmost považuji údržbu městského majetku a společné infrastruktury, kterou potřebujeme ještě zlepšit. I do budoucna se budeme zamýšlet nad dalšími inovacemi, které ještě vylepší podnikatelské prostředí ve městě,“ uvedl primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Stříbrná Jilemnice se může pochlubit vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích bodů pro elektromobily. Podobně je na tom v Libereckém kraji také s počtem dokončených bytů v přepočtu na tisíc obyvatel. V regionu zaznamenala Jilemnice vůbec nejvyšší počet živnostníků v přepočtu na tisíc obyvatel.

Třetí Liberec zabodoval nejvyšším nárůstem počtu ekonomických subjektů. Město se může pochlubit velmi vysokým podílem dotací na příjmech. Nadprůměrné výdaje směřuje krajské město také do oblasti dopravy.