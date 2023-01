Liberec se zbaví další zanedbané čtvrti. Na Františkově budují nové domy

Vysoké ceny nemovitostí spolu se zhoršenou dostupností hypoték ženou stále více lidí do družstevního bydlení. V liberecké čtvrti Františkov, kde stavba rodinných domů začala teprve před třemi měsíci, je nyní rezervovaná už téměř polovina bytů.

„Prvních šestadevadesát bytů bude v rámci projektu Zahrada Gallas dokončeno koncem roku 2024, dalších sedmasedmdesát o rok později,“ říká Roman Řehák za společnost Ungelt Partners.

Ačkoliv výstavba bytových domů začala teprve v říjnu, zájem je už nyní velký. Během prvních tří měsíců byla zarezervována téměř polovina bytů, a potvrzuje se tak vzrůstající zájem o družstevní bydlení. Důvodem jsou právě stále vysoké ceny nemovitostí i výše úrokových sazeb hypoték. Vysoká inflace se navíc podle ekonomů udrží ještě nejméně dva roky a základní sazba úroků pro hypotéky bude i nadále dosahovat běžně až sedmi procent.

Původně průmyslová část Liberce byla desítky let zanedbaným místem, na kterém byly tu a tam k vidění pouze pozůstatky starých továrních budov. Během loňského léta ale místo prošlo revitalizací a do dvou let by zde mělo v rámci projektu Zahrada Gallas vyrůst šest bytových domů. Jejich vzhled bude připomínat prvorepublikové činžovní vily, jež jsou typické právě pro Liberec.

„Z dnes neatraktivní oblasti vznikne nová čtvrť se zvláštním charakterem. Je to příležitost, jak zahušťovat město, aniž by se zabíraly vnější zelené plochy,“ prohlásila při položení základního kamene Agathe Maria Széchényi, pravnučka zakladatele čtvrti Franze Clam-Gallase.

„Nechceme anonymní sídliště“

Zástupci developerských společností, které za projektem stojí, představují Zahradu Gallas jako způsob udržitelného bydlení. „Věříme, že z projektu Zahrada Gallas vznikne živá komunita, nechceme postavit anonymní sídliště. Proto domy obklopí zahrady pro odpočinek místních obyvatel, kteří v okolí svého domova najdou například dětské i workoutové hřiště, grill pointy, plácek na jógu nebo relaxační zónu pro odpočinek,“ říká za developerskou společnost Coop Development Anna Ježková.

Projekt Zahrada Gallas láká zájemce díky spolupráci s bankami na maximální úrokovou sazbu 6,5 procenta ročně. „Výhodou uzavřené úvěrové smlouvy mezi naším bytovým družstvem a úvěrující bankou je hlavně možnost měnit délku fixace úrokové sazby i délku splácení ještě před zahájením splácení úvěru. A protože víme, že úvěr začneme splácet až po kolaudaci stavby, tedy někdy na začátku roku 2025, očekáváme pokles úrokových sazeb k hranici 4,5 procenta,“ upřesnil Petr Černý, předseda představenstva SBD SEVER.

Kromě garantované výše úrokové sazby slibuje bytové družstvo Zahrada Gallas zájemcům ještě jednu jistotu. V průběhu výstavby se nezvedne ani cena stavěných bytů, v opačném případě pak klienti mohou odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.

S družstevní výstavbou se původně počítalo u prvních čtyř domů, u dalších tří developeři zvažovali, zda byty nenabídnout do vlastnictví. Na základě jejich nedávného rozhodnutí půjde ale i v druhé etapě o družstevní formu bydlení. K tomuto rozhodnutí přispěla především zhoršující se situace na trhu s byty, kde prodeje výrazně klesly.

„Tento model se nám osvědčil. Klienty láká, že v případě bytového družstva nejsou dlužníky a nositelem úvěru je družstvo. Stačí tedy uhradit družstevní podíl z ceny bytu na počátku výstavby a zbytek pak splácet formou nájmu,“ vysvětluje předseda představenstva SBD Praha Martin Kroh.