Na Perštýně vyrostou věže se stovkou bytů. Nejsou pro každého, míní makléř

„Cena je dle mého názoru nastavená správně. Je lehce vyšší, než by odpovídalo aktuálně trhu, ale jelikož budou byty dokončeny za dva až tři roky, trh za tu dobu cenu doroste, spíše přeroste. Pokud tedy kupující nehledají bydlení akutně, ale jsou ochotni si na něj počkat, tak neudělají chybu. Navíc se jedná o skvělou lokalitu v centru města, kde ceny jen porostou a do budoucna mají centra největší potenciál,“ konstatuje liberecký realitní makléř Jan Kreibich.

Škála kupujících je podle něj v tomto případě velmi pestrá. Jde o pracující páry, podnikatele a také investory.

„Samozřejmě, s průměrnou mzdou a bez finančního polštáře, si koupi nebudou moci lidé dovolit, ale to je běžné a spravedlivé. Novostavby nejsou pro každého. Byty se do kolaudace vyprodají do posledního,“ má jasno Kreibich.

Podobně hodnotí nabídku bytů i jejich ceny také realitní makléř Zdeněk Milfajt. „Průměrná rodina s průměrnými příjmy bude pravděpodobně hledat bydlení jinde. Tento projekt zkrátka patří k tomu nejlepšímu, co jde nyní v Liberci pořídit,“ říká Milfajt a ačkoliv nemá přesná data, odhaduje, že je alespoň polovina bytů v majetku investorů.

„Některé byty mají majitele současně pro pronájem, ale do budoucna například pro své děti. To už není klasický investorský přístup,“ upřesňuje.

Cenově vychází byt v rezidenci Vilapark Horizont o dispozici 3+kk s rozlohou 97 metrů čtverečných na zhruba 9 900 000 korun. Byt 2+kk v rezidenci Kaskády, tedy v první etapě výstavby, s rozlohou zhruba 73 metrů čtverečných přijde na téměř 7 200 000 korun. Uvedené částky neobsahují parkovací stání ani sklep, které si zájemci přikoupí za dalšího přibližně půl milionu korun.

Byty, obchody i kanceláře

Projekt nabízí podle slov tiskové mluvčí kombinaci moderního městského bydlení s občanskou vybaveností, dobrou dostupností a individuální i městskou dopravou.

„Obyvatelé této nové čtvrti budou těžit ze všech výhod života ve městě. Nový Perštýn poskytne v dalších etapách širokou škálu obchodů, služeb a kancelářských prostor, v projektu se počítá také s výstavbou domova pro seniory a řadou odpočinkových ploch – ať již ve velkoryse pojaté nové zeleni, či na společných klidných náměstích a zákoutích,“ popisuje mluvčí Hana Hejsková.

„V tuto chvíli není v Liberci jiná moderní bytová stavba, která by v sobě tyto parametry kombinovala tak zdařile jako Vilapark Horizont – a do spuštění další fáze našeho developmentu to tak i zůstane,“ říká k projektu Nový Perštýn také jeho ředitel Martin Kubišta.

Oproti první etapě již postavených bytovek má být druhá fáze projektu komornější. Šest osamocených věží se dvěma společnými suterény bude umístěných do stoupajícího terénu, prostor mezi objekty vyplní travnaté plochy a okrasná zeleň. Obyvatelé prvních podlaží budou mít k dispozici navíc soukromé předzahrádky. Celkem tu vznikne stovka bytů.

Architektonické a urbanistické pojetí Vilaparku Horizont pochází z pera pražských architektů ze studia DOMYJINAK. Kvůli energetickým úsporám a nízkým provozním nákladům budou byty disponovat velkoformátovými okny, podlahovým topením a v případě větších bytů i klimatizací.

Jedním z faktorů při koupi podobného bytu v právě rozestavěné rezidenci bývá podle realitních makléřů nadměrný hluk, prach nebo absence požadovaného soukromí.

„Není to bydlení pro každého“

„Není to bydlení pro každého. Kdo má raději komornější prostředí a blízkost přírody, tak koupí byty v jiných projektech. Přece jen ruch ze stavby tu bude značný, a to po dobu ještě několika let. Nedávno se dokončila téměř po třech letech první etapa a ještě developera čekají další tři,“ podotýká Kreibich.

I přes to však mnohé láká bydlet v novém. „Co klient, to jiná preference. Ač na to zájemce upozorňuji, spousta z nich to nepovažuje za problém a prioritní je pro ně bydlet v novém projektu,“ dodává Milfajt.

Oba makléři se rovněž shodují, že by kompletní výstavba neměla nijak výrazněji ovlivnit provoz v centru města, a to ani v dobách dopravních špiček.

Podobné pochybnosti prý kolovaly také v případě projektu Park Masarykova. „Realita je taková, že se v lokalitě nic nezměnilo a funguje to tam stejně jako před výstavbou projektu,“ připomíná Jan Kreibich.