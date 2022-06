Oprava socialistického centra vázne, Liberec přitom chtěl jít příkladem

Znělo to nadějně. Obyvatelé jednoho z největších sídlišť v Liberci si v participativním rozpočtu zvolili úpravu náměstíčka mezi základní školou a obchodním komplexem Korint.

Na prostranství před školou mělo vzniknout hřiště, lavičky, altánky a dráha pro odrážedla. Chátrající obchodní centrum se mělo proměnit na bytový dům, který by v přízemí nabízel služby obyvatelům.

Úprava náměstíčka společně s přestavbou železobetonového centra se měla stát příkladem, jak se vypořádat s problematickými místy, kterým dominuje stará socialistická zástavba. Jenže všechno je jinak.

Přestože před školou probíhají stavební práce, výsledek asi bude odlišný, než na jaký se místní těšili. Jednání mezi městem a majitelem Korintu, který se měl na úpravě finančně podílet, prozatím ustrnula. Obě strany jsou z průběhu jednání zklamané a stěžují si na nedostatečnou komunikaci té druhé.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka přišel majitel objektu loni s požadavkem, který situaci zkomplikoval.

„Začal stupňovat počty pater,“ vysvětlil Zámečník. Počet bytových jednotek by se podle zápisu z rady architektů zvýšil z 84 na 159, čímž by se podle něj zvýšil i počet požadovaných parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že investor vlastní pouze objekt, jednal proto s městem o koupi přilehlých pozemků.

Náhlý obrat v jednání je oboustranný

„Měl zájem o parkovací místa v Soukenické ulici, která ale nechceme prodat,“ uvedl Zámečník. Nechtějí, aby ubylo parkovacích míst pro stávající obyvatele. Podle majitele by ale míst naopak přibylo. „Nedaří se nám s městem dojednat parkovací místa, pan primátor nám napsal, že by jich pak byl nedostatek,“ sdělil jednatel firmy Alibe Lukáš Mourek s tím, že počítají i s podzemním parkovištěm.

Podle něj chtěli investovat do veřejného prostoru v okolí obchodního domu 15 milionů korun. Za ty měli v plánu opravit náměstí i se stávajícím parkovištěm a vybudovat dalších 22 parkovacích míst. Dalších 30 chtěl investor postavit za Korintem jako parkoviště k plánovanému obchodu v parteru. „Ta by po zavírací době sloužila všem,“ poznamenal Mourek.

„Chtěli jsme zvelebit okolí. Nerozumíme náhlému obratu v jednání s městem,“ dodal investor. Podle něj už půl roku čekají na vznik slibované pracovní skupiny. Problém Mourek nevidí ani s navýšením stavby. „Je v souladu s územním plánem,“ tvrdí investor. Městský architekt Jiří Janďourek ale poukazuje na to, že by vyšší budova zhoršila zdejší životní prostor.

Projekt měl z větší části hradit investor

„Musíme počítat například i s navýšením dopravy nebo zastíněním okolí,“ dodal architekt s tím, že by stavba původní návrh, podle něhož měla mít budova čtyři patra, byl mnohem přijatelnější. „Bylo to měřítko odpovídající sousední budově školy, nedocházelo by k zatížení dopravy, dokázali by to akceptovat i místní. Další navýšení už by bylo za hranou koncepce sídliště“.

Původní projekt na úpravu náměstí měl stát tři miliony, město na něj ale má vyčleněný jen milion korun. Zbytek měl uhradit právě investor. „Chceme, aby se developeři podíleli na veřejné infrastruktuře,“ poznamenal primátor.

„V současnosti dokončujeme práce před budovou školy. Bude položen nový asfalt, proběhne výsadba, budou zde lavičky, pítko a také chystáme překvapení,“ upřesnil městský architekt.

Sídliště Kunratická má svou Lunu

Druhá etapa úpravy náměstíčka u ZŠ Broumovská je momentálně opět na seznamu participativního rozpočtu. Pokud dostane dostatek hlasů, dočkají se zdejší obyvatelé například další zeleně, hrazdy na tartanovém povrchu nebo nových herních prvků.

Přestavba Korintu na byty je podle Janďourka jednou z možností, jak zbavit města podobných socialistických pohrobků. „Tato centra měla své opodstatnění jako střediska služeb a obchodů, dnes už se pro rozlehlé prostory hledá využití jen stěží,“ řekl už dříve.

V Liberci je na tom podobně i sídliště Kunratická s centrem Luna. „Pokud by se nenašlo žádné jiné využití, je to správná cesta, jak využít tato střediska,“ poznamenal Janďourek s tím, že ideálně by velké centrum nahrazoval parter se službami a obchody.