Vyšší ceny, delší dodací lhůty. Brexit může ztížit obchody českým sklářům

Tím je myšlen odchod bez dohody s Unií o jednotném trhu. V praxi by to znamenalo vyšší ceny, delší dodací lhůty a v krajním případě i konec spolupráce s britskými partnery.

Nejistá situace komplikuje podnikání za Lamanšským průlivem například dvěma sklářským gigantům - Preciose a Lasvitu. Preciosa má v Londýně od roku 1995 vlastní pobočku, která je známá výrobou broušených bižuterních kamenů, luxusních světelných objektů či křišťálové bižuterie.

„Panuje nejistota mezi developery. Spekulují nad tím, zda se jim vyplatí na zdejším trhu investovat desítky či stovky milionů liber pro nové luxusní hotely. Osobně si myslím, že část takových investic se přesune i do jiných částí Evropy. Odliv zákazníků na britském trhu však zatím na vlastní kůži nepociťujeme,“ svěřil se řekl ředitel pobočky Preciosa Lighting UK Michal Dvořák.

Pokud by ale Británie zvolila brexit bez dohody, mohlo by to podle Dvořáka znamenat dovozní cla, což by zvedlo ceny a dovoz do Británie by byl komplikovanější. „Přibyla by administrativa, která by pravděpodobně mírně prodloužila naše dodací lhůty,“ dodal ředitel.

Lasvit: Budoucí kupci odkládají své investice

Nervozitu na realitním trhu pociťuje i Lasvit. „Budoucí kupci odkládají své investice, což následně ovlivňuje i nás jakožto tvůrce součástí designu interiérů,“ řekl ředitel britské pobočky firmy Roman Žákovský.

Společnost se ve světě proslavila skleněnými svítícími plastikami na míru, zabývá se i využitím skla jako architektonického prvku. Výhodou firmy podle Žákovského je, že londýnská pobočka je britskou firmou.

„Zatím ale kvůli zmiňované nejistotě nedokážeme říct, zda se naše práce a fungování britské pobočky po brexitu změní,“ doplnil. Britský trh je podle Žákovského pro Lasvit důležitý.

„Co se týče projektů a aktivit, v samotné Velké Británii jich realizujeme zhruba jen polovinu. Londýn, kde sídlí naše britská pobočka, je sídlem významných architektonických firem a studií, se kterými pracujeme na zakázkách v řadě jiných lokalit, ať už v jiných evropských zemích, na Blízkém východě nebo třeba v Asii,“ podotkl ředitel.

V samotné Británii spolupracovala firma například na hotelu Great Scotland Yard nebo rezidenčním projektu hotelového řetězce Four Seasons, kam dodávala skleněné plastiky. V letošním roce dodala mimo jiné sošky pro hudebníky oceněné při udílení BRIT Awards.

V automotive věří v rozumnou dohodu

Tvrdý brexit by částečně zasáhl i automobilový průmysl na severu Čech. Milan Šubrt, hlavní manažer Asociace samostatných odborů České republiky, říká, že firmy rozhodně zpozorněly.

„Některé firmy hovoří o tom, že pokud nastane tvrdý odchod Britů z Evropské unie, budou se poohlížet po jiných dodavatelích. Hrozí větší administrativa, fronty na hranicích a tudíž zdržení dodávek a podobně. Mohlo by se to promítnout i do toho, že by firmy nereagovaly na naše požadavky na zvýšení mezd, jelikož by musely hledat úspory. Třeba kvůli tomu, že větší byrokracie by společnosti donutila zaměstnat další lidi,“ uvedl Šubrt.

„Firmy v Libereckém kraji však věří v rozumnou dohodu Británie s Unií, pak by to zakázky příliš neohrozilo.“