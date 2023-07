Vstupné na dálku, slevy. Botanická zahrada v Liberci s novým šéfem vzkvétá

Dříve byl Lenk zahradníkem v libereckém podniku Ekoflora, poté působil jako informatik na krajském soudě. Třicet let se věnuje pěstování masožravek, kaktusů a orchidejí.

Ve vedení zahrady nahradil absolvent České zemědělské univerzity v Praze dlouholetého ředitele a autora mnoha odborných publikací Miloslava Studničku, jenž byl ve funkci více než 30 let.

Kromě elektronických vstupenek umožní e-shop návštěvníkům rovněž nákup permanentek pro opakovaný vstup. „Stojíme o to, aby se návštěvníci do zahrady vraceli opakovaně v průběhu roku. Jedině tak je možné ukázat krásu rostlin, které ve sbírkách máme,“ má jasno Lenk.

Leknín vykvetl dřív

V zahradě jsou nyní velkým lákadlem lekníny a růže. Nedávno také překvapil největší leknín světa - viktorie královská. Nezvykle totiž rozkvetl ráno, obvykle přitom bývá otevřený v noci a ráno se uzavírá. Návštěvníci tak přes den vídají jen výrazná poupata viktorie královské.

„Začínají rozkvétat denivky, plaménky a následovat budou hortenzie. Ve skleníkových expozicích průběžně kvetou kaktusy, kterým jde slunečné počasí k duhu a ani orchidejové vitríny nezaostávají pozadu,“ upozorňuje ředitel na poklady liberecké zahrady.

Vedle elektronických inovací přišly změny také v akvarijních expozicích, kde přibylo nové akvárium s přírůstky, jež dokládají pestrost života velkých afrických jezer, konkrétně jezera Malawi.

„Řetězec velkých afrických sladkovodních jezer vznikl jako následek tektonického rozpadu africké kontinentální desky a díky své velké hloubce a velikosti patří k největším zásobárnám sladké vody v celosvětovém měřítku. Společný geologický původ jezer a jejich relativní blízkost umožnily například právě rozšíření předků ryb z čeledi vrubozubcovití,“ vysvětlil Jan Mikulička z tiskového odboru Libereckého kraje.

Nová scenérie sukulentních rostlin

Proměnou prošla také expozice sukulentů v 1. patře pavilonu A, kde je pro zájemce připravena nová scenérie sukulentních rostlin rozdělená na tři části.

„V pravé části jsou představeny sukulenty rodů Pachyphytum, Sedum, Graptopetalum původem z Ameriky. Ve střední části je umístěna velmi zajímavá výstava sukulentních rostlin s kaudexem (především rodu Pachypodium). Levá část pak představí sukulentní Afriku s rostlinami z rodů Senecio, Pelargonium, Aloe, Ceropegia, Crassula, Lithops a další,“ představuje Lenk.

Poslední očekávanou novinkou je zlevněné vstupné pro seniory, jež přišlo podle slov současného ředitele v nejkratším možném termínu. „Vnímám, že jsme v tomto směru byli spíše výjimkou a musím přiznat, že se dotazy na možné snížení cen vstupného pro seniory cyklicky opakovaly.“

Nově tak osoby starší 65 let zaplatí za jednorázový vstup 70 korun, což je o polovinu méně než platili doposud. Stejnou slevu dostávají také studenti nebo děti od 6 do 15 let.