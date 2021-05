Poláci zablokují přechody kvůli Turówu, protest bude větší než minule

Blokáda znemožní průjezd z Čech směrem do Polska, stejně tak v opačném směru od Sieniawky do Hrádku. Protestní akce začíná ve čtvrt na tři a potrvá až do večera.

Zaměstnanci dolu Turów chtějí dát najevo nespokojenost s rozhodnutím Soudního dvora EU o okamžitém uzavření dolu. Tomu předcházela žaloba, kterou Česká republika podala na Polsko.

„Jako zaměstnanci komplexu máme právo vyjádřit nespokojenost s nedávnými událostmi,“ uvádí pořadatelé na sociálních sítích.

Polský premiér Mateusz Morawiecki po pondělním jednáním se svým českým protějškem podle agentury PAP prohlásil, že Česko žalobu stáhne. K tomu ale nakonec nedojde.

Podle policie se má blokáda rozšířit i na hraniční přechody Habartice-Zavidów a Frýdlant-Zavidów. „Aktivisté vyzývají na sociálních sítích své spoluobčany k tomu, aby se zde procházeli po přechodu pro chodce a znemožnili tím autům projet do Polska,“ uvedla policie na Twitteru.