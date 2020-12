Bílí Tygři v liberecké aréně zůstanou, provozovatel si rozmyslel odchod

Zůstaneme. Takový vzkaz směrem k městu vyslala společnost SFM Liberec, která se stará o provoz Sport Parku Liberec. Výpověď z koncesní smlouvy na zajištění chodu Home Credit Areny a dalších 34 sportovišť včetně Svijanské arény nebo atletického a fotbalového stadionu, nebude společnost podávat.

O výpovědi přitom uvažovala ještě minulý týden kvůli značnému výpadku příjmů poté, co sportoviště musela z nařízení vlády zůstat zavřená, v aréně nešlo pořádat nasmlouvané kulturní akce a koncerty a nehrála se ani hokejová extraliga.

Město už jednou správce podpořilo

„V průběhu roku jsme několikrát balancovali na hraně životaschopnosti, což jsme překonali jen díky podpoře mateřské společnosti Syner. I v uzavřeném komplexu se náklady pohybují kolem dvou a půl až tří milionů korun měsíčně. Při běžném provozu to pak je osm milionů měsíčně,“ zmínil jednatel SFM Liberec Lukáš Přinda.

Podle něj musela společnost z vlastních zdrojů zadotovat 8,5 milionů korun. Už na jaře město správci areálu nad rámec smlouvy poskytlo 10 milionů korun, i přes protesty opozice. Před pár dny pak SFM poslalo na město další žádost o 25 milionů na příští rok v obavě z příchodu třetí či čtvrté vlny koronaviru. To už ale vedení Liberce odmítlo zaplatit.

Rozjela se tak série jednání, přičemž jednou z variant bylo, že SFM dá výpověď z koncesní smlouvy a město bude muset arénu a další sportoviště provozovat samo. Radní se zároveň obávali toho, že když skončí SFM, skončí v aréně i hokejoví Bílí Tygři, kteří jsou stejně jako SFM součástí korporace S Group, dříve Syner.

Teď najednou SFM oznámilo, že budoucnost už nevidí tak katastroficky.



„Naše rozhodnutí ovlivnila listopadová změna podpůrných programů, které proti první vlně pandemie doznaly výrazných změn ve prospěch provozovatelů sportovních zařízení. Pomohl také rozjezd hokejové extraligy, i když v omezené podobě. Bez vidiny alespoň částečného fungování Bílých Tygrů by naše rozhodnutí bylo jiné. V posledních dnech se také objevily pozitivní zprávy o možných termínech vakcinace proti koronaviru, což může pozitivněji ovlivnit průběh příštího roku,“ upřesnil Přinda.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) je fakt, že provoz Sport parku zůstane v rukou SFM, pro Liberec dobrou zprávou.



„Je to dobré řešení. Chápeme, že pro SFM není tohle období lehké, ale už jsme deklarovali, že další dotaci na překlenutí covidového období jim nedáme. Budeme s nimi ale úzce spolupracovat na získání peněz od státu.“

Je neuvěřitelné, co si firma dovolí, zní z opozice

Podle opozice se ovšem dalo čekat, že SFM si provoz arény i Sport Parku nakonec ponechá. Nebýt covidu, je tato činnost výdělečná.



„Když to správcům arény vyšlo na jaře s deseti miliony, zkusili z města získat na příští rok milionů dvacet pět. Na to už ale Liberec opravdu nemá peníze, a tak nepomohlo ani vydírání odchodem z arény. Kde by Bílí Tygři hráli? Na přehradě? Je pro mě neuvěřitelné, co si tahle firma ze stáje Syneru vůči městu dovoluje a kolik zastupitelů jí na to na jaře skočilo. Město arénu postavilo ze svých peněz, které dodnes splácí,“ okomentoval zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).

Podobně to vidí i zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL). „Na jaře SFM žádalo radnici o deset milionů, které dostali, aniž by město mělo možnost nahlédnout do jejich účetnictví. Ukazuje se ale, že provozování městské arény v celém, pro město naprosto nepřehledném balíku společně s provozováním hokejového klubu, rozhodně tak nevýhodné není. A SFM to moc dobře ví.“

I když je Sport park i aréna majetkem města, neuvažuje radnice o tom, že by sportoviště provozovala sama.



„Nemáme tu ambici ani záměr. Nechali jsme si zpracovat analýzy, ze kterých je jasné, že s provozem Sport Parku a arény je spojená řada aktivit, které bychom sami nedokázali realizovat, nebo ne v takové kvalitě, jako se to děje teď. Jde například o kempy NHL v rámci hokejové extraligy a podobně. Máme za to, že provoz prostřednictvím SDFM je dobrým řešením,“ dodal primátor.