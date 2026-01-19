Situace se seběhla v pondělí brzy ráno v ulici 1. máje. Muž středního věku se kolem půl druhé nad ránem procházel kolem policistů, kteří právě parkovali poblíž hotelu Imperial.
„K policistům pronesl cosi nesrozumitelného. Ti proto stáhli okénko, aby zjistili, co jim chce říct. Muž se najednou postavil před jejich služební vozidlo a řekl: Teď něco uvidíte,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.
Muž se potom začal polévat benzinem z kovové nádobky, kterou si s sebou nesl. Policisté vzápětí spatřili v jeho ruce i zapalovač.
„S ním si chtěl podpálit oblečení. Vzhledem k tomu, že foukal ostrý vítr, mu ale na první pokus zapalovač selhal a v dalším mu pohotoví policisté zabránili svým profesionálním zákrokem, při kterém použili donucovací prostředky hmaty a chvaty,“ pokračuje mluvčí.
Při bleskovém zákroku mu zapalovač sebrali a následně ho eskortovali na služebnu, kde ho po předběžném výslechu předali do péče zdravotníků.
„Ještě předtím se jim svěřil s tím, že měl v úmyslu se upálit, protože je bezdomovec a život na ulici mu už nedává žádný smysl. Než se s policisty rozloučil, tak jim ale nakonec za svou záchranu poděkoval, protože si uvědomil, pro jaké utrpení se ve zkratu rozhodl, a je jim vděčný za to, že jeho záměr překazili,“ dodává policejní mluvčí.