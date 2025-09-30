Strážníci objevili posilovnu v neděli v jedné z bývalých kotelen na sídlišti Slovanka. „Obrátil se na nás majitel budovy, protože ji často bezdomovci obývají. Je dlouhodobě nezabezpečená, tak tam provádíme kontroly,“ vysvětluje mluvčí českolipské městské policie Jakub Paulík.
Kromě čtyř bezdomovců uvnitř strážníci našli posilovací stroj sestavený z lavice, dvou židlí, rezavé trubky a dvou pneumatik.
„Vedle se povalovaly dvě cihly, které nejspíš sloužily jako činky,“ pokračuje mluvčí.
Strážnici bezdomovce vykázali, posilovací stroj uvnitř nechali. „Když tam jsou třeba injekční stříkačky nebo nože, tak to odebíráme z důvodu bezpečnosti, ale jiné věci tam necháváme,“ zmiňuje Paulík.
Lázně ve výměníkové stanici
Žádný další stroj nebo jiné posilovací zařízení se v bývalé kotelně nenacházelo. Čtyři mužští obyvatelé neměli v kotelně ani žádnou sprchu nebo vanu, kde by se mohli po cvičení opláchnout.
Inspirovat se přitom mohli u pražských bezdomovců, kteří si ve výměníkové stanici vybudovali improvizované lázně.
Z potrubí pomocí plastových trubek a rukávu od mikiny přiváděli do nafukovacího bazénku teplou vodu. Teplotu v místnosti pomáhaly udržet igelity.
9. ledna 2025