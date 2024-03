Naděje pro běžkaře v Jizerkách. V Bedřichově prodlouží umělé zasněžování

Budova s důstojným zázemím, prodloužení zasněžování až k rozcestí U Buku a vznik čtyřkilometrového okruhu. Na stadionu v Bedřichově a jeho okolí se chystají změny, které ocení nejen sportovní kluby, ale také rekreační běžci na lyžích.

„Sportovní stadion v Bedřichově není jen o Jizerské 50. Naším dlouhodobým záměrem je, aby areál mohli využívat i rekreační běžci, mládež či pořadatelé menších závodů. Přispějeme na to z rozpočtu 34 miliony korun,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Celkové náklady na modernizaci odhaduje obec Bedřichov na 113 milionů korun včetně DPH. Stavba by měla začít v příštím roce, její zahájení ale závisí na zisku dotace z Národní sportovní agentury. „Areál je významnou turistickou destinací a hlavním nástupním místem na Jizerskou magistrálu. Pracovat na jeho neustálém vylepšování je proto nevyhnutelné,“ dodává Půta.

Díky prodloužení zasněžovacího systému od stadionu k rozcestí U Buku vznikne čtyři kilometry dlouhý okruh.

Sportovci změnu vítají

Například liberecká Dukla chystanou změnu velmi vítá. „Zatímco starší družstva dojíždějí na Smědavu, mladší trénují nejčastěji ve Vesci nebo právě v Bedřichově. Třeba v loňském roce tu byl upravený okruh dlouhý 1 200 metrů a trénovalo na něm přes 400 dětí z Liberce, Jablonce, Janova, Lučan, ale i Bakova a Mladé Boleslavi,“ vybavuje si předseda úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR a trenér TJ Dukla Liberec Tomáš Valoušek.

Doposud se technický sníh vyráběl přímo na stadionu v Bedřichově a následně se rolbou či další technikou transportoval na konkrétní úseky magistrály.

„Samo o sobě to není v rozporu s pravidly nastavenými v této části CHKO Jizerské hory, nicméně to rozhodně není stav dlouhodobě žádoucí. A to nejen z pohledu ochrany přírody, ale i komfortu, bezpečnosti a zážitku návštěvníků,“ vysvětluje Jiří Hušek, ředitel libereckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Podle něj je také potřeba udržet Bedřichov jako hlavní nástupní místo magistrály, a tím při nedostatku sněhu předejít možným přesunům lidí na výše položené výchozí body. Například Smědava či osada Jizerka totiž postrádají lepší infrastrukturu zejména s ohledem na parkování a dopravu.

Zrnka místo vloček

Technický sníh se od toho přírodního liší především strukturou. Nejedná se o vločky, ale ledová zrnka, která díky svým vlastnostem pomaleji odtávají. Jeho výroba zde bude probíhat z čisté vody bez přidaných chemických látek a bude se čerpat primárně z technické nádrže místního koupaliště. Spotřebovat by se měl jen nepatrný zlomek zde naakumulované vody.

„Z hlediska budoucího vývoje považujeme odsouhlasený projekt za konečný stav, který dostatečným způsobem zajistí zájmy sportovního a rekreačního využívání území. Zároveň ale zachová zákonná omezení ve prospěch ochrany přírody a krajiny,“ má jasno Jiří Hušek a poznamenává, že žádná další rozšíření na stole během vyjednávání s obcí Bedřichov a Libereckým krajem ani nebyla.

Co se týče budoucnosti zimních sportů v našich zeměpisných šířkách, je podle Huška potřeba zjistit, zda je současné teplé období přechodnou anomálií nebo trvalým trendem.

„Rozhodně je však na místě předběžná opatrnost. Raději počítat s méně optimistickou variantou a brát ji v úvahu při rozhodování. Zejména v oblastech, které nejsou na rozdíl od zajištění potravin či pitné vody pro člověka nebo společnost životně důležité, je řešením přizpůsobení se změnám prostředí.“

Jednoduše řečeno to prý může znamenat, že budeme do budoucna nuceni vyrazit za zimními radovánkami více na sever, kde bude zima stále zimou. „Opačné přístupy jsou z pohledu dlouhodobé udržitelnosti nepochybně slepou cestou,“ zdůrazňuje.