Václav Neužil se proměnil v Bedřicha Smetanu. Byl to čertík, říká herec

O Smetanovi vznikne další film Hudební skladatel Bedřich Smetana dostane k nedožitým dvoustým narozeninám ještě jeden celovečerní film. V ambiciózním díle Neslyším ničeho! se budou střídat dobové obrazy se současnou YouTube scénou. „Film je aktuálně ve střižně a bavíme se náramně,“ pochvaluje si výsledek svého štábu režisér Vít Mazánek. Snímek pojednává o režisérce Janě, která natáčí výpravný životopisný film o Bedřichu Smetanovi s velkorysým rozpočtem. V průběhu jeho výroby však odstoupí hlavní finanční partner a Jana musí řešit složitou situaci. Díky svým dětem proniká do kulturního trendu současnosti - Youtuberingu. „Chceme život Smetany přiblížit mladé generaci, proto jsme do hlavních rolí obsadili zpěvačku Martinu Pártlovou a youtubera Radiona Drozdova – Radyho. Čeká je velké společné filmové dobrodružství, které jim ve filmu zařídí herecké eso Jaroslav Dušek,“ představuje hlavní protagonisty filmu producent Lukáš Blažek. Příběh provází komické i vážné situace, které ukazují kontrast mezi kulturou 19. století, generací X a generací Z. Martina Pártlová během natáčení filmu Neslyším ničeho! „Pomocí retrospektivních obrazů, které nás zpětně vtáhnou do 19. století, chceme divákům představit zásadní okamžiky v životě tohoto velikána české hudby. Prožijeme výbuch lahve se střelným prachem na břehu rybníku Vajgar, lásku s Kateřinou Kolářovou v Plzni, odchod do švédského Göteborgu, zoufalství ze ztráty milované manželky či tvorbu opery Braniboři v Čechách. Současně autenticky představíme dobu, ve které Smetana žil, aby diváci mohli lépe porozumět kontextu jeho života a tvorby,“ vysvětluje režisér Mazánek. Vedle toho štáb zavítal i na pardubickou diskotéku Trinity club. Vedle filmu vzniká také seriál na YouTube, který má ambice vzdělávat školou povinné žáky. „Sami jsme zápasili se scénářem, abychom nenatočili nudný životopis. A youtubeři nás svým přístupem nadchli natolik, že školám jejich výukové pojetí rádi zpřístupníme,“ dodává Blažek. Premiéra filmu Neslyším ničeho! je naplánována na červen.