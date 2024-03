Bazén v Liberci na dva roky zavírá, plavci marně hledají náhradu

„Návštěvnost areálu byla v loňském roce rekordní a přesáhla 600 tisíc návštěvníků. Letos je oproti loňsku o něco nižší, nejspíš také vzhledem k informacím, že se bazén bude opravovat. Řada návštěvníků se totiž domnívá, že je bazén již uzavřen. Přesto jsme spokojení, denně přijde zhruba jeden až dva tisíce lidí,“ vyčísluje jednatel libereckého bazénu Robert Korselt.

Více než dvouleté uzavření bude mít zásadní vliv pro obě strany. Bazén má v současné době přibližně 80 zaměstnanců, kterým končí smlouva koncem dubna. Po dokončení rekonstrukce se bude nový personál seznamovat s provozem a teprve poté se areál otevře veřejnosti. Do té doby nebudou mít Liberečané poprvé po dlouhých 122 letech, kdy byl otevřen bazén v Městských lázních, ve špatném počasí kde plavat.

„Školní plavání bude muset být přeorganizováno a plavat se bude také například v rámci škol v přírodě. Bazény v okolí jsou již nyní hojně využívané, v odpoledních hodinách a o víkendech se tam už dnes v zásadě nevejdete a po dobu rekonstrukce v Liberci se situace nezlepší,“ je přesvědčen Korselt.

Nejbližší 50metrové bazény jsou pouze v krajských městech. „Pětadvacítky“ mají například v sousedním Jablonci nad Nisou, dále v České Lípě, Mladé Boleslavi, Stráži pod Ralskem nebo Děčíně.

Jablonec se připravuje na příliv plavců

Podle Vojtěcha Vajdy, pravidelného návštěvníka libereckého bazénu, by ale při zvýšené návštěvnosti například ten jablonecký praskl ve švech. „Ačkoliv to mám blíž do Jablonce, liberecký bazén pro mě byl optimální, co se týkalo všeho. V Jablonci to nemám moc rád. Je tam na mě strašná zima a bazén je zkrátka malý.“

Jablonecký bazén ale prudký nával návštěvníků očekává. „Z tohoto důvodu již od loňského roku připravujeme investice do oprav a do odbavovacího systému tak, abychom zefektivnili rychlost odbavení návštěvníků. Kapacita našeho bazénu je ale omezena z hlediska požární bezpečnosti na 300 osob v jeden okamžik. Dále jsme omezili maximální dobu vstupenky na dvě hodiny a zkrátili jsme dobu odchodu z 20 na 15 minut,“ vyjmenovává novinky Štěpán Matek, jednatel společnosti Sport Jablonec nad Nisou, pod kterou bazén spadá.

„Chystáme i nové webové stránky společnosti, aby měli návštěvníci aktuální informace o obsazenosti bazénu a mohli si případně rezervovat a zaplatit vstupenku dopředu,“ dodává.

Komplikace pro sportovní oddíly

Nově bude bazén v Jablonci nad Nisou, který ročně navštíví kolem 120 tisíc lidí, spolupracovat také s libereckým plaveckým oddílem a oddílem rychlostního potápění nebo s Katedrou tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci. Na liberecké mateřské a základní školy se zde zřejmě nedostane, v současnosti totiž pojme kapacita bazénu sotva děti z místních škol.

Těžké časy čekají především Plavecký klub Liberec, který přijde poprvé za 70 let svého fungování o domácí sportoviště pro trénování i pořádání soutěží.

„Plavecký klub bude muset skutečně zásadně snížit svou členskou základnu, která nyní čítá 600 členů. Kapacita okolních bazénů umožňuje starat se zhruba o 150 až 200 plavců a bude též záležet i na jejich výdrži. Protože pokud se každý trénink kvůli dojíždění prodlouží až o dvě hodiny, bude to třeba u žáků ve věku 13 až 14 let celkem deset hodin týdně. Nemluvě o těch starších, kteří trénují i devětkrát týdně,“ poznamenává další z jednatelů libereckého bazénu a předseda plaveckého klubu Petr Kořínek.