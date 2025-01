Výstavy, filmové večery, divadlo. Barokní sýpka se mění na kulturní centrum

„Naším hlavním cílem je oživit tuto památku a zpřístupnit ji veřejnosti prostřednictvím pestrého kulturního a vzdělávacího programu,“ informuje zapsaný spolek Sýpka Lemberk.

V letošním roce i v následujících letech plánuje v sýpce pořádat sochařské výstavy, filmové večery s diskusemi, divadlo, programy pro děti, komentované prohlídky okolí nebo řemeslné workshopy.

„Každá částka, malá i velká, nás přibližuje k cíli – vytvořit ze Sýpky Lemberk místo plné života a inspirace. Vaše podpora není jen investicí do jedné akce, ale do budoucnosti místa, které obohacuje generace,“ shrnují iniciátoři sbírky v online žádosti o podporu.

Barokní památka se v roce 2020 dostala do rukou nových majitelů Lucie Havlové a Tomáše Hendrycha, kteří se postupně pustili do oprav. A spolu s tím i do pořádání prvních výstav, seminářů a komentovaných procházek.

Další stavební práce následovaly, načež loni areál ožil například díky hudebním vystoupením či divadlu. Prostory sýpky jsou přes zimu uzavřené, centrum se opět otevře v květnu.