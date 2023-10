Opalování uší, střih, masáž i whisky. Barber shopům v centru Liberce se daří

Speciálním salonům pro muže se i přes vzájemnou konkurenci a vyšší ceny daří, některým se klientela stále rozšiřuje. Když si do Google Maps zadáte „barber shop Liberec“, zobrazí se vám bezmála patnáct podniků, do nichž můžete v centru města zavítat.

Dnes klienty v těchto podnicích čekají zpravidla úkony jako stříhání vlasů, holení tradiční břitvou, úprava vousů a obočí strojkem, depilace voskem, opalování uší, masáž či zábal obličeje a k tomu třeba i sklenka whisky.

„Rozdíl mezi námi a klasickým kadeřnictvím je ten, že klasická kadeřnictví neznají nové trendy a techniky, díky kterým získá zákazník dokonalý střih. U nás jdeme s dobou a učíme naše kadeřníky nové střihy,“ vysvětluje Roman Michalčík, majitel poboček barber shopů Walk-In v OC Plaza Liberec a OC Central v Jablonci nad Nisou.

Jakkoliv by se mohlo zdát, že si liberecké barber shopy výrazněji konkurují, není tomu tak. „Dle statistik za poslední půlrok roste v Plaze návštěvnost každý měsíc o cca 10–15 %, v Centralu je to kolem 5–8 %,“ vypráví Michalčík o pobočkách, které se otevřely v roce 2021 a 2022.

Muži chtějí účes jako sportovci a herci

„Vzhledem k tomu, že máme naše Barber shopy v obchodních centrech, necítíme se ohrožení konkurencí. Máme vlastní klientelu, která se každý měsíc rozšiřuje. Ani aktuální inflace náš růst nijak neovlivnila,“ doplňuje.

Cenově se nabízené služby v barber shopech pohybují různě, nejčastěji si můžete vybrat z několika balíčků. Například v barber shopu Gentlemen Brothers Exclusive zaplatíte za střih strojkem 350 korun, za klasické stříhání o sto korun více a hodinový střih s úpravou vousů vás vyjde na 750 korun.

Aktuální trendy se podle Romana Michalčíka především zásluhou sociálních sítí poměrně často mění. Muži si zde všimnou, jak se stříhá jejich idol, oblíbený sportovec či herec a stejný střih poté podle fotky požadují u svého barbera.

„Platí se i za to všechno kolem“

To, že za péči o sebe začali muži v posledních letech více utrácet, potvrzuje také pravidelný zákazník jedné z poboček Classic Man Barber Shopu.

„Já sem chodím přibližně jednou za měsíc hlavně kvůli střihu. Obecně tu cítím takovou větší péči než jinde, mám rád masáž hlavy, která je strašně příjemná a barber mi je i věkově blíž, takže si pokecám,“ přibližuje své důvody a dodává, že pro mnoho dalších zákazníků nejde jen o stříhání a holení. Pravidelné návštěvy jsou pro ně také otázkou atmosféry, pohody či stylu. „Tady se neplatí jen za střih, ale i za to všechno kolem.“

Muži, kteří naopak nepotřebují výše zmíněný servis, požadují jen osvědčený střih nebo jsou pro ně ceny v barber shopech příliš vysoké, vyhledávají i nadále klasická pánská holičství či kadeřnictví. „V barberu jsem párkrát byl a musím říct, že jsem byl hodně spokojený. Moc se mi líbil střih, který do detailu odpovídal mojí představě,“ vypráví svou zkušenost mladý muž z Liberce.

„Problém byl v tom, že jsem pokaždé zaplatil asi 400 až 500 korun, a to se mi za to dávat nechce. Takže jsem si to zkusil a už chodím k obyčejnému holiči, kde mám možná o něco méně precizní střih, není to asi tak stylové, ale platím jen nějakých 200 korun,“ doplňuje.