Oheň nám zatarasil dveře, popisuje návštěvnice baru. Má popálené ruce

Co se tu přihodilo?

Seděli jsme v zadní části, hráli fotbálek a bavili se. Já jsem měla výhled na dveře, takže jsem viděla, že najednou přišel kluk s bílým kanystrem v ruce a hodil ho do prostoru. Bouchlo to, všude byl najednou oheň. Tak jsem rychle vyběhla ven zvonit na městskou policii, která sídlí naproti. Ostatní mezitím vybíhali ven.

Nevíte, proč sem ten člověk přišel? Hovoří se o jeho sporu s jiným hostem.

Vůbec nevím. Viděla jsem ho poprvé, jako většina z nás.

Vy jste jedna parta, co sem chodíte, znáte se mezi sebou?

Ano, všichni se mezi sebou známe.

Hodně lidí utrpělo zranění a vidím, že i vy jste zraněná.

Jsem popálená na ruce, mám ohořelé řasy, vlasy... Víc to odnesl kamarád, který bojuje o život v umělém spánku.

Jeden z vašich kamarádů údajně pomáhal zachránit další. Jak to probíhalo?

Lidem, kteří zůstali uvnitř, pomáhal dostat se ven.

Ono se nedalo normálně dostat ven?

Ten chlap to hodil do uličky, takže oheň nešlo přejít. Já jsem vyběhla jako první, takže to byl ještě ohýnek, aspoň proti tomu, jak to bylo potom velké. Z baru nezbylo prakticky nic.

30. ledna 2024

Jak ten člověk vypadal, byl normálně oblečený?

Měl normální oblečení, ale asi to neměl v hlavě v pořádku. Nevím, co ho vedlo k tomu to udělat.

Byl to Čech?

Ano, mluvil česky.

Zaslechla jste nějaké věty, co mohly padnout při tom údajném sporu?

Ne, byla jsem vzadu, hrály tam písničky, takže jsem nic neslyšela.