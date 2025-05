Autoškoly z Evropy chtějí učit podle Čechů, sjednotí se tím standard výuky

„Jsem přesvědčený, že program Učme se přežít je ten správný evropský standard výuky motocyklistů, na kterém by měla panovat shoda. Je to v současnosti nejvyšší standard výuky a bylo by dobré program certifikovat Evropskou asociací autoškol, která garantuje velmi vysokou kvalitu,“ poznamenal na mezinárodní konferenci v Sosnové Manuel Picardi, generální tajemník federace.

Během konference Budoucnost vzdělávání řidičů, kterou uspořádalo ministerstvo dopravy spolu s Asociací autoškol České republiky, EFA a Týmem silniční bezpečnosti, se na výcvikový polygon na Českolipsko sjeli zástupci z dvanácti zemí.

Tým silniční bezpečnosti jim předvedl jak praktickou výuku motorkářů, tak nové technologie v oboru i elektrické motocykly určené pro trénink začátečníků. Nedílnou součástí zmíněného projektu jsou také výuková videa zacílená na vnímání rizik. Ta si mohou zájemci spustit i na webu.

Z pohledu řidiče motocyklu pak označují místa a situace, která je ohrožují, čímž testují vlastní reakce. V Sosnové pak mohou prožít konkrétní dopravní situaci také z pohledu řidiče automobilu nebo cyklisty.

„V poslední době jsme přidali do metodiky chyby, kterých se motorkáři při jízdě dopouštějí. Patří mezi ně třeba špatně umístěná ruka na plynu. To je jedna z mnoha věcí, která vede k nerovnovážnému sezení na motocyklu a následně k nesprávnému ovládání,“ zdůraznil Jiří Novotný, hlavní instruktor Učme se přežít. Podle něj by takové nedostatky měl instruktor ihned odhalit a následně se žákem na problému pracovat.

Projekt Učme se přežít reaguje na technický vývoj i změny v legislativě. Evropská federace autoškol, která chce standardizovat své učební osnovy pro získání řidičského oprávnění i znalosti instruktorů po celé Evropské unii, považuje podle Picardiho českou metodiku za funkční a dokonale popsanou.

„Je tam vše. Včetně toho, co se má učit, jak a proč. Věnuje se učitelům i motorkářům v praxi, tomu, co mají kontrolovat, na co se mají zaměřit, jestli to dělají dobře, nebo špatně,“ zamyslel se Picardi.

Projekt Učme se přežít vznikl před patnácti lety jako regionální iniciativa Libereckého kraje, postupně se však rozšířil za hranice regionu a prosazuje se i v Evropě.

„Nejsou to jen evropské státy, které se na nás obracejí. Poslední roky máme poptávky i z afrických zemí nebo Spojených arabských emirátů. Nabídli jsme totiž velmi vysoký standard a pro tyto země je Evropa stále zárukou kvalitního vzdělání,“ konstatoval instruktor Novotný.