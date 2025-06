Podle náčelníka náborového pracoviště Martina Suchého se to během zkušebního provozu potvrdilo.

„Na rekrutačním pracovišti děláme asi deset schůzek denně. Dříve jsme měli jen osobní schůzky, v dnešní době už děláme i online schůzky, které fungují asi dva roky. Spoustě lidem vyhovují a usnadňuje to nábor. Přes léto je zájem menší. Nejvíce nabíráme na začátku roku a pak v září, kdy nejvíce chodí studenti, kteří si chtěli užít ještě poslední prázdniny,“ řekl Suchý.

V Česku je největším problémem právě chybějící personál. Armáda se proto soustředí hlavně na nábor nováčků, kterých by v letošním roce chtěla získat více než dva tisíce napříč republikou.

„Aktuálně jsme nabrali zhruba 1 200 lidí do základního výcviku, ale běžně nám ještě asi 8 až 10 procent z nich odejde. Nejvíce nám chybí IT specialisté, lékaři nebo řidiči,“ doplnil ředitel vojenské agentury personalistiky Vladimír Studený.

Splněný dětský sen

Od srpna do služebního poměru nastoupí třeba Vojtěch Šetek z Liberce. „Vstoupit do armády je můj dětský sen, který jsem si teď splnil. Nastupuji k 31. pluku v Liberci a měl bych dělat elektromechanika, což znamená oprava a údržba vozů. Čeká mě kurz základní přípravy ve Vyškově, na který se teď fyzicky i psychicky připravuji,“ sdělil Šetek.

Slavnostního otevření se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová. Na snímku je i Vojtěch Šetek.

Právě o liberecký 31. pluk, kde jsou chemici a zabezpečovací jednotky, je v kraji největší zájem. „Jsem rád, že máme v Liberci speciálně vycvičený pluk, který v minulosti zasahoval na mnoha zahraničních misích, a jsem rád, že velká část lidí v naší zemi chápe, že i když máme mnoho různých dohod a spojeneckých závazků, tak nemůžeme fungovat bez vlastní armády,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V kraji se do služby hlásí zájemci od 18 let třeba i do padesáti. Podmínky pro přijetí jsou pro všechny stejné. „Uchazeč musí projít zdravotní prohlídkou a psychotesty ve vojenské nemocnici a potom absolvuje přezkoušení z fyzické zdatnosti. U většiny pozic, na které nabíráme, pak stačí vyučení,“ doplnil náčelník střediska Suchý.

Nově je ale možné přijímat na základní pozice i rekruty se základním vzděláním. Podmínkou je však doplnění potřebného vzdělání do dvou let od nástupu. „Nechceme přicházet třeba o lidi, kteří nezvládli maturitu v květnu a budou ji opakovat na podzim. My je chceme oslovit právě už v tom květnu nebo červnu s tím, že si dodělají maturitu při službě,“ vysvětlila ministryně obrany Jana Černochová.

Kontaktní centrum pro válečné veterány

Součástí nového střediska pro nábor nováčků je i kontaktní centrum pro válečné veterány. „Chceme se postarat o lidi ve službě, ale i po ní. Aby to neskončilo jen svléknutím uniformy po odsloužených letech. V Liberci je více než 600 válečných veteránů, což není málo. A právě proto tu vzniklo další místo, kde se s nimi budeme moci setkávat,“ popsala Černochová.

Propojení náborového střediska s centrem pro veterány ocenil i Vladimír Studený. „Jsou to totiž body, kdy začíná a končí vojenská kariéra. Chceme tady komunikovat s vojáky od samého začátku až do ukončení služby,“ doplnil.

Rekonstrukce střediska vyšla zhruba na jeden a půl milionu korun. Na rekrutačním pracovišti působí šest lidí. Veteránům se věnují dva vojáci a měl by přibýt ještě třetí.