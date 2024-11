Areály vyhlížejí lepší zimu, lyžaře čekají výhodnější skipasy i víc sjezdovek

„Větru a dešti zatím ještě neporučíme, ale jsme připravení zajistit našim návštěvníkům co nejlepší podmínky díky moderní technologii. V letošní sezoně máme k dispozici několik nových SnowFactory, které nám umožní vyrábět sníh i při vyšších teplotách, spolu s výkonnými zasněžovacími děly a špičkovými rolbami, jež dokážou udržet kvalitu sjezdovek po celý den,“ vyzdvihuje přínos nových technologií marketingová manažerka Skiareálu Rokytnice nad Jizerou Eva Boušková.

„Přestože přírodní sníh ovlivnit nemůžeme, díváme se do sezony optimisticky a sledujeme dlouhodobé předpovědi, které zatím vypadají slibně. Naše investice a připravenost nám dávají jistotu, že dokážeme vytvořit příjemné lyžařské podmínky, ať už bude zima jakákoli,“ slibuje za skiareál Boušková.

Sníh i při teplotách do 15 stupňů

Také na Ještědu využívají italskou technologii SnowFactory, která umožňuje vyrábět sníh, respektive ledové šupiny, i při teplotách až do patnácti stupňů, kdy tradiční způsob zasněžování přestává fungovat. Zatím zde probíhá tak jako každý rok řada přípravných aktivit.

„Opravujeme a revidujeme techniku, školíme personál, spouštíme náborové kampaně, zveřejňujeme obchodní a marketingové akce i ceníky,“ vyjmenovává Marie Švandová, manažerka Skiareálu Ještěd, kde začne letošní sezona 7. prosince.

Do posílení systému zasněžování se letos investovalo rovněž na Tanvaldském Špičáku a Severáku spadající pod Ski bižu. Navzdory tomu však vedení areálů konstatuje, že by ani větší zásoby sněhu loni významně nepomohly. „Návštěvnost a tržby se odvíjejí od počasí a pokud týden prší, tak na lyže skoro nikdo nepřijde a můžete mít sněhu hodně. Jdeme do zimy s tím, že nebude tak špatná jako ta poslední,“ věří Petr Bažant, manažer společnosti Ski bižu, která bude stejně jako doposud i letos provozovat také areál v Bedřichově. Nově však s jiným majitelem.

Levnější skipasy

Ceny skipasů zůstávají jak na Ještědu i v Rokytnici, tak také v areálech Ski bižu nebo na Benecku stejné jako loni. Někde došlo dokonce k mírnému zlevnění.

„Naším cílem je zpřístupnit lyžařské středisko všem, od sportovních nadšenců až po rodiny s dětmi. Právě pro rodiny připravujeme speciální akce jako například lyžování pro děti zdarma a výrazné slevy. Navíc návštěvníci, kteří si zakoupí skipasy online s předstihem, mohou využít výhodné dynamické ceny na našem e-shopu,“ podotýká za rokytnický areál Eva Boušková. Ve vedlejší sezoně, která je tu naplánovaná do Štědrého dne, vyjde jednodenní skipas pro dospělého na 980 korun, v té hlavní pak na 1290 korun.

Skiareál Ještěd přišel kromě tradiční nabídky skipasů letos s novinkou v podobě EASY Passu, jehož výhodou má být nízká počáteční investice. Lyžaři si totiž zakoupí jednorázové předplatné a poté při každé návštěvě doplatí fixní částku, což by podle slov zdejší mluvčí mohlo vyhovovat především místním.

Při levnější variantě stojí předplatné 1490 korun a skipas na jeden den poté vyjde na 300 korun. U dražší varianty zaplatí lyžaři nejprve 3490 korun a následně doplatí vždy 100 korun. Oproti minulému roku se letos na Ještědu nebude lyžovat jen na Nové Skalce, ale také na Liberecké a Slalomáku.

„Dále budeme připravovat lyžování i na sjezdovkách F10 a Bucharka a stejně jako minulý rok vybudujeme v horních partiích sjezdovky Nová Skalka snowpark. Oproti předchozí sezoně se chceme ještě více zaměřit na FunPark před naším infocentrem,“ dodává mluvčí.

V Rokytnici nad Jizerou čeká na návštěvníky zase gastro novinka v podobě bistra Dog in Dock u stanice lanovky na Lysou horu. Kromě toho také nová jednotná vizuální identita, která by měla zjednodušit orientaci v areálu i na webových stránkách a hory očistit od reklamního smogu.