Na ztracené turisty v horách upozorní nová funkce v aplikaci Záchranka

Aplikace Záchranka přichází s novinkou, díky které může přijít pomoc i v okamžiku, kdy zraněný není schopný si ji sám přivolat. Službu nazvanou Elektronická kniha túr představili autoři aplikace a zástupci horské služby v Rokytnici nad Jizerou.

Nová funkce navazuje na klasické papírové knihy vycházek a túr z horských chat. Turista si naplánuje trasu, navolí konkrétní cíl a zadá, za jak dlouho by jej chtěl zdolat. Zadat může také kontakty na své blízké nebo účastníky výpravy.



„Například si nastaví konec túry na 18:00. Pokud nebude reagovat na výzvu aplikace, tak v 19:00 přichází upozornění osobám blízkým, pokud později nepotvrdí ani on, ani členové výpravy či blízcí, bude automaticky kontaktována horská služba v dané oblasti,“ vysvětlil ředitel a autor aplikace Filip Maleňák.

Horská služba bude následně zjišťovat, zda v oblasti nedošlo k nějakým událostem. Pokud dá uživatel zpětnou vazbu o dosažení síle, aplikace záznam o túře odstraní. Podle Maleňáka je hlavním cílem nové funkce nejen možnost si přivolat pomoc, ale je to preventivní nástroj, který by měl zaručit, aby se člověk do podobné situace vůbec nedostal.



„Pokud budou sami turisté, skialpinisté nebo běžkaři pečliví a záznam udělají, budeme v reálném čase vědět, zda nejsou v nouzi. To nám velice pomůže, mimo jiné i v plánování možných výjezdů našich záchranářů,“ poznamenal náčelník Horské služby ČR René Mašín.

Záchranáři si aplikaci pochvalují

Nově se také ve varovných upozorněních objeví oblast Horská služba, díky které budou moci lidé dostávat notifikace s aktuálními horskými výstrahami. V některých oblastech tak například budou varováni před lavinami a podobně.

Pokud bude využita Elektronická kniha túr, notifikace z horských oblastí se zapnou automaticky. Nadále ale platí, že polohu uživatele nebude aplikace sledovat kontinuálně.

Aplikace spolupracuje s horskou službou už od roku 2018 a záchranáři si ji pochvalují. Podle náčelníka Horské služby Jizerských hor Davida Savického je výhodou, že jim ukáže přesné místo, kde se člověk v tísni nachází. „Někdy nejsou schopni sami popsat, kde jsou,“ dodal.

Úrazů na kolech a koloběžkách přibývá

Kvůli pandemii přitom turistů na horách zvláště v létě výrazně přibylo.



„Jakmile je hezky, tak je návštěvnost obrovská,“ potvrdil jizerskohorský náčelník s tím, že očekávají i vyšší výskyt úrazů například na kolech nebo koloběžkách. Podle Marie Brindzákové z tiskového oddělení Záchranky bylo z celkového počtu 70 tisíc tísňových volání provedených přes aplikaci přes tři tisíce předány právě horské službě.

Aplikace Záchranka funguje v České republice už pět let a za tu dobu ji má nainstalováno kolem 1,6 milionů lidí. Podle jejího tvůrce se osvědčila i v době pandemie. V souvislosti s aktuální situací odebírá více než milion lidí push notifikace upozorňující na nová hygienická opatření a doporučení.

Aplikace funguje na principu stisknutí jednoho tlačítka, který uživatele propojí se zdravotní záchrannou službou a horskou službou a udá jeho přesnou polohu.