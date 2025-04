„Když jsme to téma promýšleli, došli jsme k tomu, že to nejzajímavější se v žánru sci-fi odehrává v celovečerní tvorbě. Takže nakonec uvedeme 14 celovečerních filmů, což je na Anifilmu poměrně nezvyklé,“ říká programový ředitel Pavel Horáček.

Mezinárodní soutěž přinese to nejzajímavější ze světové animace v osmi kategoriích, a to od celovečerních filmů přes krátkometrážní snímky a počítačové hry až po virtuální realitu.

Prosadila se do ní i díla českých tvůrců jako například celovečerní film Kristiny Dufkové Život k sežrání, v krátkometrážní tvorbě Hun Tun Magdaleny Hejzlarové, Hurikán Jana Sasky a I Died in Irpin Anastasie Falileievy.

Další česká animace se mezinárodně utká i v dalších kategoriích. A téměř kompletní současná česká tvorba se střetne i v soutěži Český obzor.

„Jedinou změnou oproti minulým rokům je soutěž her, které vytvořili studenti. Jde o nultý ročník. Soutěžícím z Polska, Slovenska, Německa a Česka jsme umožnili přihlásit studentské hry. Je to reakce na to, co se v herním světě děje. Víme, že kvalitní výstupy nejsou jen od profíků, ale i od studentů,“ vysvětluje Horáček.

V porotách soutěží letošního festivalu zasednou i letos významné osobnosti animovaného světa.

Filmy ožije i náměstí

Centrem festivalu bude opět liberecký zámek, kam by měly směřovat první kroky každého návštěvníka Anifilmu. Kromě festivalových akreditací a pokladen tu lidé najdou i několik výstav.

Dalšími místy konání festivalových programů pak budou Cinema City, Malé divadlo, Naivní divadlo, Pavilon I v areálu výstaviště, Palác Liebieg, Severočeské muzeum, Grandhotel Zlatý lev a Oblastní galerie Liberec.

„Každý večer filmy ožije také liberecké náměstí a o půlnoci se publikum může těšit na pořádnou dávku děsivých i lechtivých filmů,“ odhalují pořadatelé.

I letos se Anifilm pochlubí zcela novou festivalovou identitou a znělkou. „Jsem velice rád, že se tohoto tématu zhostil český výtvarník a ilustrátor Marek Berger. Vymyslel si i scénář ke znělce, která reflektuje sto let sci-fi. Fanoušci sci-fi v ní najdou jim dobře známé motivy,“ podotkl ředitel festivalu Rychecký.

Spojka se začátky české animace

Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu si tentokrát z Liberce odnese Vratislav Hlavatý, legendární postava české animace, grafického designu i balonového létání.

„Představuje pro nás spojku s legendárními začátky české animace. Byl jedním z vůbec prvních absolventů našeho nejstaršího ateliéru na UMPRUM, kde se animace vyučovala a kde také natočil své dva krátké filmy. Od té doby byl hlavně výtvarníkem pro různé režiséry. V povědomí současných diváků je známý hlavně díky televizním seriálům, a to zejména seriálu Edudant a Francimor. Pustíme jeho krátké filmy, výběr z večerníčků a v Oblastní galerii vystavíme artefakty z filmů. Ale dojde i na jeho slavnou tvorbu filmových plakátů, kterou je proslavený,“ vyzdvihl programový ředitel Horáček.

Již nyní je v předprodeji k mání řada akreditací, a to s platností od jednoho dne až po celý festival. Rozpočet festivalu je podobně jako loni 26 milionů korun.

„Inflace nás docela drtí, potřebovali bychom rozpočet navýšit. Věřím, že se to příští rok povede, letos jsme se s tím ještě porvali,“ dodává Rychecký s tím, že festival má přes sto sponzorů a peníze dostává i od Liberce a Libereckého kraje.