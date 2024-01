Štěstí, že sehnali volný vrtulník. Češi v Himálaji zachraňovali svého šerpu

Zní to skoro jako filmový příběh o záchraně lidského života. Trojice českých horolezců Jan Trávníček, Tomáš Prchal a Miloš Bohoněk stoupala loni v listopadu na himálajskou horu Ama Dablam, když v necelých šesti tisících metrech začala záchrana jejich výškového šerpy Ongchhunga.

„S Milošem (primář hematologie Ústřední vojenské nemocnice Praha, právě on měl k ruce zaplaceného výškového šerpu, pozn. red.) jsme měli vše připraveno na další část výstupu, leželi jsme oblečeni na karimatkách ve stanu a uslyšel jsem zvláštní zvuk, takovou dutou ránu. Vylezli jsme ze stanu a našli ležícího šerpu, který se svíjel v křečích a postupně se začal i dusit. První příznaky se jevily jako zablokovaná záda, ale křeče a dušení k tomu úplně nesedělo. Výškovou nemoc jsme vyloučili hned, protože šerpové jsou na vysoké nadmořské výšky přizpůsobeni,“ vybavuje si Tomáš Prchal, horský záchranář z Jizerských hor.

Křeče a dušení stále zesilovalo a po několika minutách bylo jasné, že musí šerpu dostat dolů, nejlépe do nemocnice. „Pomocí ruční radiostanice jsme volali Trávovi (přezdívka Jana Trávníčka, nejzkušenějšího horolezce z české výpravy, společně s Radkem Jarošem vylezl na Annapurnu či K2, pozn. redakce) a informovali ho o tom, co se stalo. A z důvodu zhoršujícího se stavu jsme požádali o možný transport,“ dodává Prchal.

Nakonec se horolezcům podařilo spojit s agenturou a následně sehnat volnou helikoptéru.

„Ty vole, lepší profesní složení se tu už potkat nemohlo,“ prohlásil po úspěšné záchranné akci památnou větu Jan Trávníček, podle kterého byla právě povolání jednotlivých členů výpravy zásadní. Lékařskou část měl na starosti Miloš Bohoněk, kterému se podařilo dovolat do vojenské nemocnice pro radu, technickou pomoc a řešení transportu Tomáš Prchal a zajištění rádiové a satelitní komunikace řešil právě Trávníček.

„V průběhu záchranné akce jsem už moc nevěřil, že budeme pokračovat ve výstupu. Nezdá se to, ale poskakování několik hodin v šesti tisících metrech vezme spousty sil. Po odletu Ongchhunga jsme se ale trochu najedli a padlo rozhodnutí, že se pokračuje. Tráva musel prověřit, že jsou ve výškovém táboře C2 ještě volné stany a sehnat nového výškového šerpu pro Miloše,“ popisuje Tomáš Prchal další fáze výstupu.

Ten se nakonec až k nevíře podařil, a čeští lezci tak pokořili náročnou horu Ama Dablam ve výšce 6 812 metrů. „Výstup ale končí až sestupem. Nic z toho, co se stalo, si člověk nemůže při sestupu připouštět. Kdyby na chvíli přestal myslet na to, co v daný moment dělá, tak je kousek od pořádného průšvihu,“ poznamenává Prchal.

Příčina nemoci zůstává neznámá

První zprávy o zdravotním stavu šerpy se k výpravě dostaly po sestoupení do základního tábora a všichni si oddechli, že je mu lépe. Z nemocnice byl propuštěn po týdnu, příčina jeho stavu však zůstala především kvůli vysoké ceně vyšetření neznámá.

Celkově vyšla záchrana na 16 tisíc amerických dolarů, z čehož více než dvě třetiny uhradila za svého zaměstnance agentura a zbytek pokrylo pojištění.

O expedici Ama Dablam 2019, 2021 a 2022 budou horolezci přednášet v Peci pod Sněžkou 2. února. Nepálem křížem krážem pak provedou posluchače 5. února v Praze v kavárně Za Školou.