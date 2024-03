Spory dědiček ohrožují oblíbenou samoobsluhu, zaměstnanci se bojí o výplaty

Zavírají, nezavírají, nebo už jsou dokonce zavřené? Otázky ohledně nejasné budoucnosti potravin Kendik zahltily sociální sítě Liberečanů. Dědičky po slavném místním podnikateli mezi sebou mají dlouhodobé osobní spory, které nyní fatálně dopadají i na provoz oblíbeného obchodu, výroben a nájemních bytů.

„Těžko se mi to k tomu vyjadřuje. Celá věc je opravdu mimořádně citlivá, ale hlavně složitá, a to zejména po právní stránce. Je prakticky nemožné to shrnout v pár větách. Ostatně i samotné dědictví se táhlo přes tři roky,“ podotýká dcera Jana Diviš Kendiková a přiznává, že jde o dlouhodobé rodinné problémy. Těm navíc rozhodně nepomohlo, že nyní veškerý majetek s matkou a sestrou vlastní na třetiny.

„Ještě před zahájením řízení o dědictví jsme se za naši stranu s mamkou opakovaně chtěly dohodnout, dokonce ještě před vyhlášením posledního rozhodnutí. Nakonec ale nepanovala shoda všech tří dědiček, což bohužel vedlo ke sporům a v takové situaci se jednoduše nedá rozumně podnikat,“ dodává druhá z dcer Alexandra.

Od té chvíle začaly s prodejnou v budově Dunaje, která potřebovala již dlouho nutné a ekonomičtější úpravy, první problémy.

„Teď jen stejně jako zákazníci čekáme, jestli to mamka s uzavřením myslí vážně. A uvidí se,“ shodují se dcery a poukazují na četné soudní spory, které jsou nyní v běhu.

Redakce MF DNES se pokusila kontaktovat také jejich matku a manželku zesnulého podnikatele Janu Kendikovou starší, která ale telefon opakovaně nebrala.

Obavy o výplaty

„Je to špatné, moje paní tu pracuje a nic neví. Nemá žádné informace, ale dneska tu mají nějaký sněm,“ svěřil se senior, který v prodejně na svou ženu čekal, aby ji podpořil.

Během několika desítek sekund kolem nejistě a se slzami v očích pobíhaly další prodavačky, shlukovaly se a zjišťovaly, zda náhodou někdo neví něco víc. „Máme nejasné informace, nevíme ani, co levá a co pravá ruka. Nikdo nám neumí říct, jak to bude,“ dodala ve zmatku seniorova žena. Další zaměstnanci se k situaci raději nechtěli vyjadřovat, jejich obavy o výplaty se ale nedaly přeslechnout.

Už jen při letmém pohledu na některé prázdné regály by i nezasvěcený zákazník před pár dny vytušil, že je něco špatně. Den ode dne sortimentu očividně ubývá.

„Bude mi to tu chybět, jsem na to zvyklá. Chodím sem ráda, protože tady není přelidněno a je to i celkem prostorné mezi uličkami. Některé věci jsou tu třeba dražší, ale jsou zase trošku jiné, třeba uzeniny. Je to škoda, bylo to takové retro,“ říká paní Eva, jedna ze stálých zákaznic.

Prodej Dunaje není v plánu

Teprve v případě uzavření prodejny by dcery Alexandra Kendika přemýšlely, co bude s funkcionalistickou budovou Dunaje dál.

„Představu, co s volnými prostory, máme ještě z dob, když jsme opravovali Dunaj s tátou, ale prodej k nim určitě nepatří. Tento týden přišlo pár nabídek na pronájem, ale to pro nás teď není aktuální téma. Dunaj by si měl oddychnout, pak by možná mohlo být zajímavé se spojit s panem primátorem Zámečníkem a architekty a nad konceptem Dunaje se vážněji zamyslet.“

Nemalé problémy jsou v důsledku sporů podle sester Kendikových také s pronajímáním bytů. Dokonce několik stovek z nich je neobsazených, což plánují napravit.