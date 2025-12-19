Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Ačkoli tučňáci tvoří dlouhodobé páry, dva stabilní se v dvorské zoo rozpadly a vznikl jeden nový.
„Na začátku opustil samec Crosby hnízdní budku, kterou obýval s partnerem Fleurym. Oba samci se ale nadále drželi pohromadě,“ popisuje zoolog Michal Podhrázský.
Drama se ale odehrávalo u další budky. Tam na osvědčený pár opakovaně útočil jeden osamělý samec. Samice Ellie nakonec po třech atacích hnízdo opustila a schovala se do budky k Fleurymu. Ten novou obyvatelku před cizím nájezdníkem uchránil. Dvojice se poměrně rychle sžila a začala hnízdit.
„To dopadlo nad očekávání dobře. Vylíhla se dvě mláďata a k našemu překvapení se dvojice usilovně a úspěšně starala o oba potomky,“ doplňuje zoolog Michal Podhrázský.
Fleurymu a Ellie se povedlo odchovat první dvojčata v historii dvorského chovu i bez významné pomoci lidí. Tučňáci sice snášejí i více vajec, ale odchov dvojčat jedněmi rodiči je zcela mimořádný v přírodě i lidské péči.
Mláďata už jsou ve školce
Tučňáčí mláďata chovatelé na konci týdne odebrali z budky a přemístili je do „školky“ v zázemí. Tam se budou, jak je zaběhlou praxí, učit přijímat potravu z ruky chovatelů a rozplavávat v malém bazénku. Pak se připojí ke kolonii dospělých.
Tučňáky brýlové chovají ve dvorské zoo od roku 2022, kdy jich získali 20 z nizozemských zahrad v Amsterdamu a Arnhemu. Další jedinci později přibyli z Francie a Německa. Před třemi lety zahrada otevřela největší expozici tučňáků brýlových v České republice za 43 milionů korun. Částečně je průchozí a připomíná pláž u namibijského města Lüderitz s majákem.
Tučňák brýlový je kriticky ohrožený, podle odborníků jde o nejohroženější druh tučňáků. Za necelých deset let ubylo v Africe zhruba 95 procent tučňáčí populace – výzkum probíhal mezi lety 2004 a 2012. Zásadní byl podle vědců úbytek sardinek, kterými se tučňáci živí. Pojistka úspěšných lidských chovů je klíčovou pro snahy o záchranu druhu pro budoucnost.
27. prosince 2024
Safari Park je v chovu tučňáků brýlových velmi úspěšný. „Vše ukazuje na to, že letošní rok bude v odchovech vůbec nejsilnější za nedlouhou historii chovu,“ řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Celou kolonii dospělých tučňáků mohou návštěvníci sledovat v průchozím výběhu.