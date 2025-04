Zámek v Rychnově uvede turistickou hru, v létě přijede polický orchestr

Správci zámku představili novinářům letošní novinky. Ilustrovaným materiálem v naučné hře provází postava hraběnky Sabiny Viktorie Liebsteinské z Kolowrat ze 17. století a zámecký jezevčík Falco.

„Je určena dětem od 6 do 12 let. Ve spodní části jsou úkoly od hraběnky, vrchní obsahuje doplňující informace pro zvídavější děti, ale i pro dospělé,“ uvádí kastelánka Zdeňka Dokoupilová. Hra má 16 zastavení a měla by stát 100 korun. Pro její vyplnění nebude nutné navštívit prohlídkové okruhy. Zámek její podobu dokončuje.

V nynější sezoně pokračují noční prohlídky s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou. Maximální kapacita každé je omezena na 30 lidí a vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal. Dospělého vyjde na 399 korun, děti a seniory na 299 korun. Výtěžek putuje na podporu speciální základní školy pro děti s mentálním postižením v Bartošovicích v Orlických horách.

„Bude mi velkým potěšením osobně provést návštěvníky a představit jim zákoutí zámku i střípky z naší rodinné historie. Budu ráda, když si odnesou nevšední zážitek,“ říká Andrea Kolowrat Krakowská.

Návštěvní sezona začne v Rychnově nad Kněžnou 1. května. V jejím průběhu bude zámek opět hostit řadu kulturních akcí. Letošním vrcholem bude srpnový koncert Police Symphony Orchestra v zámeckém parku, na němž s úspěšnými mladými muzikanty z Police nad Metují vystoupí také herci Divadla Járy Cimrmana.

Nový plot u kostela

Rychnovský zámek patří k největším barokním komplexům v Česku. Současnou podobu mu vdechl architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Po dřívějších investicích do obnovy zámku, kostela Nejsvětější trojice či sousední zvonice se dočká obnovy historický plot, který předloni poškodil spadlý strom.

„Vloni jsme opravili tři plotová pole, letos vyměňujeme deset polí nalevo od brány a příští rok bychom rádi opravili samotnou vstupní bránu,“ říká Dokoupilová.

Na rozdíl od loňských oprav původního litinového plotu jde o náhradu za plotové dílce, které jsou věrnou replikou historického oplocení. Stavbaři nyní osazují opravené pískovcové kvádry podezdívky a sloupků. Některé uražené části museli doplnit a patinovat.

„Zatímco litinový plot se skládal po částech, dílce jsou jako jeden kus, váží kolem 700 kilo a musí sednout naprosto přesně,“ doplnila kastelánka. Obnova plotu letos vyjde na 4 miliony korun.