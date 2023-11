Populární výstavu zahrádkářů v Častolovicích zrušili, kvůli sporu o pronájem

Zdejší zahrádkářské výstavy jsou pojmem nejen mezi pěstiteli ovoce a zeleniny v regionu, ale i v odlehlejších koutech Česka. Vystavují tu výzkumné ústavy, renomovaní pěstitelé z devíti východočeských okresů a návštěvnické autobusy sem míří až z Plzně nebo jižní Moravy.

Letos na podzim však příznivce Zahrady východních Čech čekalo zklamání. Pořádající organizace Českého zahrádkářského svazu (ČZS) v Častolovicích totiž na poslední chvíli obří říjnovou akci zrušila.

„Starosta nám naúčtoval takové nájemné, že bychom skoro nic nevydělali, nebo bychom pomalu ještě prodělali,“ vysvětluje předsedkyně místních zahrádkářů Jarmila Novohradská.

Městys Častolovice se brání, že chtěl jen narovnat podmínky. Podle starosty Zdeňka Prause (ANO) zahrádkáři po léta porušovali místní vyhlášku o prodeji na veřejných pozemcích:

„My jsme to říkali dlouhodobě, že takhle to dělat nejde. Organizace vydělává na obecním majetku. Nechali jsme si udělat právní posudek a ten řekl, že se to dodržovat musí, a tím to končí.“

Signály, že dosavadní praxe se nejspíš změní, zaznamenali zahrádkáři už v loňském roce po komunálních volbách. V Častolovicích se každý rok konají dvě výstavy – jarní a podzimní. Už letos na jaře se radnice snažila podmínky změnit, ale nestihla to.

Prodej, nebo výstava?

Podle ředitele přehlídky a okresního předsedy ČZS Josefa Helmicha je jádrem sporu definice tradiční akce. Zatímco dříve městys akceptoval, že jde o zahrádkářskou výstavu, nově ji zařadil do kategorie prodejních akcí. A tam platí odlišné podmínky.

„Dříve jsme platili za pronájem parku a sokolovny plus 5 procent ze vstupenek. Ročně šlo skoro o 100 tisíc korun a k tomu navíc spotřebu vody a elektřiny. Ale protože chtěl starosta víc peněz, přehodnotili výstavu jako prodejní a navíc požadovali, abychom zaplatili za prodejní místa, za všechna auta, vleky a návěsy 25 korun za metr čtvereční denně. To je dalších 90 tisíc,“ vypočítává Helmich.

Starosta však tvrdí, že výsledná částka by byla několikanásobně nižší a vychází z vyhlášky, která platí už roky: „My jsme po nich chtěli, aby se dodržovala. Je to subjekt, který má IČO, a jde o prodejní výstavu, na které chtěli vydělávat.“

S tím však zahrádkáři nesouhlasí. Podle jejich právničky z pražské centrály nesmí organizace pořádat prodejní akce, ale pouze zahrádkářské výstavy.

„Výslovně nám řekla, že pokud to má být prodejní akce, tak to podle stanov ani pořádat nemůžeme. Doporučila nám, abychom se s radnicí dohodli na původní definici. Podstatné je, že výstavní část je oproti prodejní části víc než dvakrát větší,“ upozorňuje Helmich.

Spolek s radnicí vyjednával několik měsíců. Častolovice navrhly, že by akci spolupořádaly a odpustily organizátorům nájem a energie, avšak s podmínkou, že svaz věnuje volnou vstupenku všem obyvatelům Častolovic. To by však znamenalo ztrátu dalších desítek tisíc korun. S tím ještě zahrádkáři souhlasili. Když však přišel i požadavek na platbu za stánky, raději výstavu odvolali.

„Byli bychom ochotni platit 10 korun za metr, ale 25 korun už bychom neunesli,“ říká Novohradská. Vyhláška zahrnuje dva typy prodejních záborů: za dočasnou stavbu 10 korun a za prodejní zařízení 25 korun.

Nabídku od sousedů nevzali

Zahrádkáři sice od stánkařů poplatky vybírají, ale ty slouží k zaplacení nákladů.

„Zahrada východních Čech má obrovskou režii, jen za hlídání platíme 50 tisíc, doprovodný program stojí 250 tisíc. Poplatky za hudbu jsou 35 tisíc. Další náklady jsou na brigádníky, kteří ji dva týdny připravují,“ vypočítává Josef Helmich.

Když se zpráva o ohrožení výstavy roznesla, nabídli zahrádkářům místo v sousedním Kostelci nad Orlicí nebo botanickou zahradu v Hradci Králové. Obě varianty však pořadatelé zavrhli.

„Technicky by to šlo, ale na takové cestování bychom neměli fyzické síly. Stavíme tři hangáry, pět stanů, pódium s ozvučením a vše skladujeme v Častolovicích,“ říká Helmich.

V Česku je populární také podzimní veletrh Zahrada Čech, který se pravidelně koná v Litoměřicích.

Záběry ze Zahrady Čech z roku 2020