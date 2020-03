V Krkonoších se zranil lyžař, nelegálně se pohyboval v první zóně parku

„Náročný zásah vrtulníku ve spolupráci s Horskou službou a Hasičským záchranným sborem si vyžádal využití podvěsu. Zraněného muže záchranáři na laně vyzvedli z lavinového svahu a transportovali na nejbližší dostupné místo. Tam mu mohli poskytnout potřebnou přednemocniční péči,“ uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.



Po základním vyšetření a stabilizaci zdravotního stavu byl zraněný letecky převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mimo jiné s podezřením na poranění hrudníku. Celou dobu byl při vědomí a se záchranáři komunikoval.

„Vše nasvědčuje tomu, že se celá skupina sportovců nelegálně pohybovala v první zóně národního parku, navíc v době vyhlášeného nouzového stavu,“ upozornil Horvát.

Nezodpovědné chování lyžařů si vyžádalo zásah vrtulníku a desítky záchranářů z různých složek Integrovaného záchranného systému. „Pokud by se navíc vystavili kontaktu s rizikovým jedincem, znamenalo by to karanténu mimo jiné pro celou posádku vrtulníku, tedy pilota, lékaře a leteckého záchranáře. Minimálně na 14 dní by se tak oslabil tým letecké záchranné služby pro Královéhradecký a část Pardubického kraje,“ upozornil mluvčí.

„Apelujeme na všechny, kteří se nedokážou vzdát svých koníčků, aby opravdu zvážili, jaké důsledky by jejich nezodpovědnost a bezohlednost mohla způsobit,“ apelují záchranáři.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Laviny hrozí výjimečně v lavinových katastrech. Přestože v ČR platí nouzový stav, na horách se pohybuje stále dost lidí. Na hřebenech Krkonoš je 40 až 110 centimetrů sněhu, více ho je na návětrných svazích a žlabech, jde většinou o lavinové katastry.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. Zimní sezona v Krkonoších kvůli vládním nařízením v souvislosti s šířením koronaviru skončila předčasně v polovině března, zavřít musela lyžařská střediska i další horské atrakce a služby.