Zrezlé zábradlí v Hradci místo opravy jen natřeli, díry v něm zůstaly

„Když už něco takového děláte, tak nejdřív oškrábete původní, vyplníte tyhle díry a natřete. Při nátěru se pokusíte nezprasit ještě chodník pod tím. Já fakt nechci bejt náročnej, ale tohle fakt ne,“ komentoval práci známý starosta Tetína na Jičínsku a člen předsednictva STAN Matěj Hlavatý, který fotky sdílel na sociální síti X. Tam si je prohlédlo přes 110 tisíc lidí.

Práce silničářů následně vzbudila vášnivé diskuze. Část uživatelů s kritikou souhlasila, další upozorňovali, že i samotný nátěr zrezlého zábradlí je lepší, než žádná úprava.

„Jestli to je práce jednoho dělníka a pár kyblíků barvy za pár tisíc, tak i kdyby to tam mělo být jen pár měsíců do velké rekonstrukce, tak mi to přijde lepší, než nechat to tak. I vizuální dojem je kvalita,“ napsal uživatel Tomáš Kapler.

„Kraj chystá generální rekonstrukci. Asi by se to do jejího začátku mohlo nechat rezavé, mně se to líbí víc natřené, i když to bude na chvíli,“ souhlasil i hradecký poslanec Matěj Ondřej Havel (TOP 09).

Oprava je v plánu

Kritizované zábradlí je součástí nadjezdu u hradeckého stadionu v Malšovicích. Most dlouhá léta chátral, protože nebylo jasné, komu patří. Teprve před několika lety se ukázalo, že nadjezd v 90. letech nepřešel do majetku státu, ale zůstal městský.

Protože přes něj vede krajská silnice, převzal si nadjezd v roce 2020 Královéhradecký kraj a ihned se pustil do přípravy celkové rekonstrukce.

„Nechali jsme tam udělat velmi důkladné prohlídky a ukázalo se, že most je v překvapivě dobrém stavu. Na stupnici od 1 do 7 je tuším na čtyřce, což není v porovnání s jinými vůbec špatné. Průzkum však zjistil, že do mostu zatéká, proto připravujeme jeho rekonstrukci,“ vysvětlil radní kraje pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Kraj má připravenou projektovou dokumentaci a nyní žádá o stavební povolení. Práce mohl spustit už za rok, ale narazil na jiný problém. Už v příštím roce má začít velká rekonstrukce nedaleké křižovatky Mileta a pokud by se současně opravoval nadjezd v Malšovicích, vznikly by ve městě velké dopravní komplikace.

„Mileta se má opravovat za provozu po etapách. Očekáváme proto potíže i na křižovatce okruhu s Brněnskou ulicí. Pokud by se opravoval nadjezd, vedla by objížďka právě přes tuto křižovatku. Musíme proto s pracemi počkat, až bude Mileta hotová,“ sdělil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Kvůli rekonstrukci budou muset silničáři nadjezd zcela uzavřít. Poškozené jsou totiž úložné prahy a most se tak bude muset nadzvednout a vyměnit ložiska.

„Nadjezd se musí odstrojit, vyměnit izolace. Bude to akce skoro na celou sezonu,“ upozornil Brandejs.

Kdy přesně práce začnou, není jisté. Rekonstrukce nedaleké Milety má trvat až 34 měsíců. Přestože kraj optimisticky hovoří o roce 2025, nakonec může dostat povolení k uzavírce až v roce 2027.

Nechceme dělat ostudu

Kvůli hrozbě, že se velká rekonstrukce odsune až o tři roky, se krajská správa silnic rozhodla zrezivělé zábradlí alespoň natřít. Donutil ji k tomu i fakt, že hned vedle se před časem otevřela nová fotbalová aréna a přes most chodí na fotbal stovky lidí a další tisíce jezdí okolo v autech.

„Zvolilo se menší zlo. Zábradlí se očistilo a natřelo, aby nedělalo ostudu po celém městě. Rezavé zábradlí bylo vidět i z okruhu, kde jezdí tisíce aut,“ vysvětlil ředitel údržby silnic, která dostala nátěr za úkol.

Přestože někteří hodnotí práce jako odbyté, podle Brandejse trvaly zhruba 14 dní. Díry v zábradlí lze vidět asi na 5 až 10 místech, a to pouze z chodníku. Z aut si jich lidé všimnou jen stěží.

„Já jsem tam šel pěšky a nevšiml jsem si jich. Podstatné však je, že nosná část zábradlí je v pořádku. Ty dva tři roky to vydrží a nebude to dělat ostudu,“ uzavřel Jiří Brandejs.