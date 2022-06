Skladatele inspirovala tíživá paměť Broumovska. Dílo zahájí festival

Přehlídka, jejíž renomé dávno přesáhlo kout bývalých Sudet, nabídne i dalších dvanáct prázdninových koncertů v kostelích broumovské skupiny a doprovodný program na konci léta.

Vstupné většinou zůstává dobrovolné, výtěžek, jak je rok co rok zvykem, půjde na pomoc právě unikátnímu uskupení barokních staveb, které byly postaveny na území klášterního panství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce v letech 1709 až 1743.

Kromě promyšlené dramaturgie je hlavní devízou přehlídky neopakovatelná atmosféra barokních staveb, poničených poválečným chátráním. Sobotu co sobotu vpodvečer bývají kostelní lavice plné publika. Na Poklady nedají dopustit Štefan Margita, Pavel Šporcl, Dagmar Pecková či Eva Urbanová ani přední tělesa včetně Clarinet Factory.

Broumov i jeho širší okolí se letos pouští do soutěže o titul Evropského hlavního města kultury roku 2028. Festival je tradiční součástí zdejší nabídky, průvodním motivem 17. ročníku je „Krása dialogu“.

„Dialog hudby a architektury se promítne i do obsahu premiérové skladby rezidenčního skladatele Kryštofa Marka na zahajovacím koncertě. V klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově zazní premiéra Markovy Krajiny paměti, která vznikla na objednávku festivalu. Připomene 300. výročí úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny, které se v červenci ocitnou mezi národními kulturními památkami,“ říká Tereza Kramplová, ředitelka festivalu Za poklady Broumovska.

Kromě premiéry na úvod zazní i Debussyho Tance pro harfu a smyčcový orchestr, Ravelovy Introdukce a Allegro pro harfu, flétnu, klarinet a smyčce a Dvořákova Serenáda pro smyčce.

Od Uzdravování po Velký návrat

„Krajina paměti je koncert pro harfu a komorní orchestr věnovaný vynikající české harfenistce a letošní rezidenční umělkyni festivalu Kateřině Englichové. Kryštof Marek ho napsal na jaře pro Poklady Broumovska a jeho tři věty se vztahují k samotnému Broumovsku,“ dodává Tereza Kramplová.

Festival Za poklady Broumovska Přehlídka začne v sobotu 25. června od 18 hodin v Broumově v klášterním kostele sv. Vojtěcha s hradeckou filharmonií a Kateřinou Englichovou. Další koncert následuje 2. července v Šonově, celý program je na webu festivalu.

První větu Kryštof Marek nazval Uzdravování paměti. „Vyjadřuje touhu po uzdravení paměti této krajiny, do které se promítly mnohé křivdy a bezpráví. Je podstatné to s vědomím tragických historických událostí odpustit. Brázdy paměti se stanou úrodnými pouze v případě odpuštění,“ vysvětluje skladatel.

Druhá věta Cesta za hvězdou symbolizuje cestu ke kapli s názvem Hvězda. „Po vystoupání nad údolí máme nádherný výhled do krajiny přinášející širší horizont, nadhled, uvědomění si souvislostí, ale také určitý odstup od ran historie. Jde o pomyslné putování za světlem v meditativní rovině,“ pokračuje Marek.

Třetí Velký návrat symbolizuje sestoupení do údolí od kaple Hvězda. „Je to návrat do reality, ale s vědomím uskutečněného setkání s pamětí krajiny, s lidskými osudy. Toto uvědomění přináší odvahu jít dál, odpouštět. Učí nás, že jen v případě odpuštění se naše paměť může stát úrodnou. Věta vyzdvihuje odvahu k životu, odvahu k lásce,“ říká autor.

Izraelský klavírista i cimbálovka

Po zahajovacím koncertu budou každou prázdninovou sobotu následovat další vystoupení renomovaných českých i zahraničních interpretů.

Představí se rakouští saxofonisté Aureum Saxophone Quartett, klavírista Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto, izraelský klavírista Boris Giltburg, trumpetisté Marek Vajo a Jiří Houdek s varhaníkem Alešem Bártou, Cimbálová muzika Milana Broučka a zpěvák Václav Noid Bárta, Kateřina Englichová s pěvkyní Markétou Cukrovou či polský hornista Pawel Cal.

Chybět nebudou ani účastníci a lektoři Letních hornových kurzů: Olivier Darbellay, Jens Plücker, Zuzana Rzounková a Jan Vobořil, dále houslista Kristian Mráček s violoncellistou Davidem Pěruškou, německý klavírista Matthias Kirschnereit a slovensko-maďarský Orchestr Beliczay s hornistkou Zuzanou Rzounkovou, klarinetistou Milanem Polákem a klavíristkou Janou Goliášovou.

Na konec srpna plánují Poklady pokračovat v experimentu z minulého roku v podobě Festivalového finále, dvoudenního programu směrovaného především do areálu broumovského kláštera – národní kulturní památky.

Koncentrovaný program představí i regionální umělce v různých akustikách a prostředích, které nabízí samotný klášter, tedy kostel sv. Vojtěcha, Zahrada nebo Dřevník. Hudbu doplní Naivní divadlo Liberec a prohlídky s vystoupením Tria Braunensis zaměřenými na otisky barokního umění v broumovském klášteře, včetně návštěvy refektáře, knihovny se vzácnými tisky a kostela sv. Vojtěcha.