Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

K vidění tu jsou opravdové skvosty, například nejstarší dochovaný klavír značky Petrof z roku 1865, který vlastnoručně vyrobil zakladatel společnosti Antonín Petrof, či futuristické pianino Magic Egg. Je tu také pianola z roku 1929, samohrající nástroj – technologický zázrak své doby, či piano bez skříně, které odhaluje mechanismus úderu klávesy.
Kromě hudebních nástrojů expozici doplňují dobové tiskoviny, média a historické artefakty, včetně neformátového modelu klavíru, který sloužil k reklamním účelům disko sklíčkařů z počátku 90. let minulého století.
Expozici si je možné prohlédnout s audio průvodcem. Provází jí přímo Antonín Petrof, kterému propůjčil hlas herec Jan Bílek. „Myslíme i na zahraniční návštěvníky, průvodce je dostupný hned ve čtyřech jazycích,“ říká ředitelka Destinační společnosti Hradec Králové Soňa Došková.
Unikátní součástí expozice je audiovizuální prvek, který si leckdo zamiluje. Jde o interaktivní software, který propojí hudbu s obrazem. Funguje to tak, že návštěvník usedne ke klavíru a vše co zahraje, se v reálném čase přetváří do výtvarné podoby promítané na velkoplošné obrazovce před ním. Přepínat lze mezi dvěma režimy: Malíř a Fantazie. I kdyby jeden člověk zahrál tu samou skladbu několikrát po sobě, výsledek nebude nikdy stejný.
Své abstraktní dílo si pak každý může sám na vedlejší obrazovce zaslat na svůj e-mail. Autoři výstavy chtějí oslovit mladou generaci a představit klavír jako nástroj s potenciálem v moderních, multimediálních aplikacích. A co je ještě lepší, i když neumíte hrát na klavír, přesto si můžete z návštěvy „odnést“ na památku zajímavý obraz.
Vzkazy Billie Eilish či Taylor Swift
Expozice dále obsahuje časovou osu mapující vývoj značky Petrof od narození zakladatele v roce 1839 až po současnost. Na nasvícených obrazovkách v dolním patře objevíte vzkazy řady slavných umělců, kteří na hradecký nástroj hráli, například od Emy Destinnové, Billie Eilish či Taylor Swift.
„Nástroje řady ANT. PETROF mám moc rád a jsem hrdý, že pocházíme ze stejného města,“ vzkázal například hradecký klavírista Matyáš Novák.
„Je pro nás velkou ctí, že příběh naší značky dostává nový domov právě v srdci Hradce Králové, kde naše rodinná firma vznikla. Velmi mě těší, že expozice umožňuje nejen poznat historii, ale také zažít klavír v moderním, interaktivním pojetí. Je to krásný způsob, jak přiblížit hudbu i mladší generaci,“ uvedla pokračovatelka rodu a jednatelka společnosti Zuzana Ceralová Petrofová.
Hradecké nástroje, které vyvážejí do 65 zemí, vznikají v sídle firmy v ulici Na Brně, kde donedávna bylo také muzeum. Přáním podniku však bylo dostat expozici blíže do centra krajské metropole.
„Původní muzeum jsme chtěli ještě povýšit o nové technologie, aby byla expozice zajímavější i pro školáky,“ řekla Ceralová Petrofová. Pro školní skupiny vzniknou pracovní listy.
V muzeu jsou k vidění také technické skici, originály medailí a ceny z celého světa. Expozice má 13 zastavení. K audio průvodci a k webovému prohlížeči se lze připojit přes QR kód.
„Od nové expozice si slibujeme oživení centra města. Od dubna v infocentru nabízíme prodej regionálních produktů a nyní se prostor obohacuje také o novou a moderně pojatou expozici. Infocentrum se tak stává místem, které přirozeně propojuje obyvatele, návštěvníky i příběhy našeho regionu. Petrof je symbolem českého řemesla, hudební tradice a inovace. Jsem ráda, že díky spolupráci mezi Destinační společností Hradecko a Petrofem přinášíme příběh této lokální značky přímo do srdce města,“ sdělila Soňa Došková.
Hradecké infocentrum má modernější vzhled. Vpravo od vstupu zůstává klasické infocentrum s možností nakoupit regionální produkty, vlevo a o patro níže je muzeum.
„Naše íčko se proměnilo v příjemný prostor. Cestovní ruch se posouvá mezi priority našeho města. Mám z toho obrovskou radost. Na firmu Petrof jsme už celé dekády velmi pyšní,“ poznamenala primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Petrof má v depozitáři ještě dalších zhruba 30 nástrojů, některé z nich by rádi umístili na české hrady a zámky, aby neležely někde ve skladu.
Základní vstupné do muzea je 130 korun, snížené 80 korun, dětí do tří let mají vstup zdarma. Muzeum otevírá pro veřejnost ve středu v 9 hodin. Expozice byla zařazena do harmonogramu oslav k 800. výročí města.