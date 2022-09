IBM PC 5150, Atari a další. Sběratel v Kvasinách vystavil PC dinosaury

Jsou staré, přesto v prostředí kvasinského zámku velmi moderní. Tři komnaty patří výstavě Putování s PC dinosaury, kterou už potřetí připravil mladý IT specialista Daniel Klíma, syn majitelky zámku.

Exponáty jsou z jeho rozsáhlé sbírky a návštěvníky čeká i autorův odborný komentář. Přístroje a počítačové hry si lze vyzkoušet.

„Všechny vystavené kusy jsou moje. Je tady k vidění výběr z mého archivu, avšak ten kompletní by naplnil dva domy. Cílem je nejen ukázat, jak to vypadalo fyzicky, ale také to spustit a předvést, co to umělo. Je to tak staré, že na to lidé už zapomněli. Tím, že jsem k tomu přišel v relativně brzkém věku a snažím se techniku udržovat, tak si to ještě docela dobře pamatuji. Přesto je poměrně náročné vůbec ji udržet v chodu,“ vysvětluje Daniel Klíma.

Děti zkoušejí hrát Doom 1 i jiné poklady

Na stolech vedle historického nábytku v působivých zámeckých pokojích jsou kromě počítačových legend, jako je IBM PC 5150 z roku 1981 či oblíbené Atari, také grafické či zvukové karty, základní desky a další komponenty. Na své si přijdou znalci, kteří již mnohé součásti počítačů vyřadili z chodu i z paměti.

Výstava Putování s PC dinosaury Výstava je otevřena v zámku v Kvasinách každý den od 14 do 16 hodin až do 25. září.

Laici zavzpomínají na začátky počítačového boomu a podiví se nad dnes již směšnými parametry ve své době nejmodernějších technologií, nejmladší se ponoří do hraní.

Stejně jako synové Lukáše Vašátka, jimž je osm a deset let. Právě jsou u hry Doom 1 vydávající charakteristický zvuk.

„Na výstavě jsme poprvé, ale zámek navštěvujeme často. Dnes jsme s sebou vzali i děti, aby viděly, jak to bylo dříve. Je to pro ně nové , přestože je to neskutečně staré. V tomto věku jsou velice nasákavými houbičkami, které informace překotně vstřebávají ze všech stran a velice rychle se s nimi naučí pracovat. Doufám, že je to obohatí a do budoucna jim tato návštěva třeba k něčemu bude,“ doufá čtyřicetiletý zaměstnanec kvasinské automobilky Škoda Auto.

Sám kdysi sestavoval počítače pro příbuzné: „Tehdy to mělo spoustu částí, které člověk musel umět nakonfigurovat, opatřit operačním systémem, dát to do škatule a zprovoznit. Pro mě je výstava částečně vzpomínáním na teenagerovské časy, kdy jsme s počítači a hrami přišli poprvé do kontaktu. Zpětně se tady dozvídám zajímavosti z historie, která už je dávno pryč. Počítače se dnes přesunuly do mnohonásobně menších mobilních telefonů, které má každý v kapse. Ale musím říct, že spousta věcí je tady i pro mě novinkou.“

Začínal ve třech letech

Výstavu Putování s PC dinosaury Daniel Klíma připravuje každé dva roky od roku 2018. Zájem o počítače projevil už ve velmi útlém věku.

„Ve třech letech jsem začal s Commodorem 64 a černobílou televizí. Rodiče mi dlouho nechtěli věřit, že to umí být i barevné. Později, to bylo v roce 1993, jsem měl přístup ke zbrusu novému firemnímu počítači, který měl v té době naprosto špičkový výkon a spoustu paměti. Tehdy jsem se naučil, co je v počítači za hardware a jak ho nastavit. V roce 2000 jsem už měl vlastní nový přístroj, který však nebyl určen pro hraní. Vydělával jsem si tehdy peníze už jako „ajťák“ a abych si ho mohl vylepšit, stal se ze mě expert přes hardware i software,“ vypráví čtyřiatřicetiletý nadšenec.

„Musím říci, že když mu bylo asi šest let, čouhalo mu z počítače jen pozadí, protože se neustále pokoušel něco montovat. Teď už se tomu věnuje profesionálně,“ podotýká k synovým začátkům Soňa Klímová–Janečková.

Hardware pro nešťastné firmy

Mezi návštěvníky výstavy převládají fajnšmekři a školní výpravy, někteří pamětníci přicházejí opakovaně. Nápad vznikl v době, kdy se na zámku otevřela galerie.

„Součástky do počítačů se mi hromadily a já si myslel, že je jednou prodám. Tehdy jsem si přečetl článek, že začíná být velký problém sehnat starý hardware a programy a že kvůli tomu firmy nemohou přečíst starší data. Napadlo mě, že to začnu sbírat kvůli starým hrám a případně budu mít hardware pro ty nešťastné firmy, které potřebují zprovoznit něco starého,“ říká Daniel Klíma.

„Uspořádání výstavy mi začalo vrtat hlavou po otevření galerie. Říkal jsem si: Tady máme k dispozici vhodné prostory, mohl bych to zkusit. Nejprve to bylo takové pasivní, měl jsem tu spoustu hardwaru a lidem jsem o něm vyprávěl, ale měl jsem pocit, že to pro ně není až tak zajímavé. Rozhodl jsem se, že výstava musí být interaktivní. Je to živá výstava, každá návštěva je unikátní, přibývají programy i hry, něco dalšího ještě připravím,“ říká Daniel Klíma, který pracuje na volné noze pro rodinnou společnost Lesy Janeček, pro zámek i další klienty.

Nejvzácnější je grafická karta

Patrně nejhodnotnějším vystaveným počítačem je původní IBM PC 5150 z roku 1981, který je k vidění hned na začátku výstavy. Unikátní jsou i další exponáty.

„Tím, jak to je staré, těžko se to dává do kupy, sehnat součástky je náročné. Úplně nejvzácnější kousek je grafická karta od společnosti NVIDIA z roku 1995. Ve své době se jich prodalo velmi málo, protože firma šla jinou cestou než ostatní a záhy se ukázalo, že ne úplně vhodnou. Myšlenku proto brzy opustila. Je o ni proto mezi sběrateli velký zájem,“ říká Klíma.

„Sám jsem za ni zaplatil, tuším, okolo dvanácti tisíc korun, avšak sehnal jsem pouze samotnou kartu, nikoli celé balení. Není to jako u klasického umění nebo sbírkových her, kde hodnota stoupá. V tomto případě záleží na momentální poptávce na trhu,“ objasňuje jeden z problémů svého sběratelství Daniel Klíma.