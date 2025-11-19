„Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové jsme postoupili celý spis s návrhem na podání obžaloby proti dvěma obviněným a vazebně stíhaným mužům,“ uvedla krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
Muže ve věku 48 a 25 let zadržela v březnu na Jičínsku zásahová jednotka.
„Staršímu z nich klademe za vinu spáchání zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství a z přečinu nedovolené ozbrojování, za což mu hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody,“ řekla Vlčková.
Mladšímu hrozí rovněž až dvanáctileté vězení za zločin obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství.
Policie v případu, který sahá až do roku 2016, eviduje celkem pět poškozených ve věkovém rozmezí od 47 do 65 let. „Jednáním obviněných podle hrubých propočtů vznikla škoda přes tři milionů korun,“ poznamenala mluvčí.
Pachatelé slibovali obětem dlouhodobou práci i s ubytováním. Ve skutečnosti je však násilím a vyhrůžkami nutili k práci za minimální finanční odměnu.